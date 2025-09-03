Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев встретится с представителями аэропорта Шереметьево, чтобы обсудить ситуацию с его досмотром, на который он пожаловался в своем телеграм-канале. Он также раскритиковал подмосковный аэропорт за «отношение к СВО» и пригрозил направить запросы в компетентные органы с требованием проверок. Подробности — в материале RTVI.

«Если в форме, то тебя шмонать»: претензии Гурулева

О проверке в Шереметьево при вылете в Хабаровск 1 сентября Гурулев рассказал на следующий день в своем телеграм-канале. Он поделился, что хотел предать это огласке сразу же, но не стал, поскольку был «на эмоциях».

«На входе меня всего вытрясли, причем через рамку прошел — ничего не свистело. Зашел в аэропорт — опять докопались», — сообщил депутат.

Он отметил, что других пассажиров не останавливали, а его досматривали отдельно, хотя «рамки не свистели». Проверяющие объяснили, что это потому, что он «в форме». Необходимость тщательной проверки военных они связали с тем, что солдаты, которые едут с СВО, «могут пронести с собой гранату или патроны». На возражение генерала, что в аэропорту работают рамки системы безопасности и «все это видно», служащий ответил, что «к сожалению, рамка может не заметить».

«Опа! То есть если ты в форме с патронами пойдешь, то тебя надо шмонать, а если ты в гражданке пойдешь и с патронами, то можешь пронести?» — задался вопросом Гурулев.

Затем он в целом раскритиковал «отношение к СВО» в Шереметьево, который является базой авиакомпании «Аэрофлот». Депутат рассказал, что в другом подмосковном аэропорту Домодедово, где базируется авиакомпания S7, ее бизнес-зал «битком набит участниками СВО», которым там предоставляют бесплатные услуги, в том числе кормят.

«В бизнес-зале «Аэрофлота» в Шереметьево я никого не видел. В форме я там один был. Это отношение сегодня к нашим воинам. А если это вопросы безопасности, то здесь вообще надо напрячься, коли можно гранату пронести через рамку», — возмутился он.

Гурулев сообщил, что собирается направить запросы в компетентные органы, в которых изложит свои претензии к безопасности и отношению к участникам СВО.

Как в Шереметьево ответили на обвинения

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что Гурулева досмотрели на КПП терминала В аэропорта в общем порядке — процедура включала проход через рамку металлоискателя без личного досмотра. Там добавили, что военнослужащие проходят проверку на общих основаниях, и сослались на нормативные документы по транспортной безопасности России. Досмотр также соответствует максимальному (третьему) уровню безопасности, который действует в Шереметьево, пояснили там.

В среду, 3 сентября, стало известно, что Гурулев после возвращения в Москву встретится с представителями Шереметьево по поводу своей жалобы. Об этом сообщил РБК его помощник Андрей Левинцев и подтвердила пресс-служба аэропорта. По словам Левинцева, представители Шереметьево сами предложили организовать такую встречу, чтобы обсудить ситуацию.

На вопрос о том, будет ли Гурулев направлять запросы, о которых говорил ранее, помощник ответил, что решение будет принято по возвращении в Москву. Он объяснил, что запросы направляются из Госдумы, и депутату нужно лично там находиться, чтобы подписать и зарегистрировать эти обращения.

«Ждут волшебного пенделя сзади»: Гурулев и аэропорты

Андрей Гурулев, представляющий в Госдуме края и области Дальневосточного федерального округа от Забайкалья до Чукотки, известен резкими и порой радикальными высказываниями, в том числе на телевизионных ток-шоу. По одной из версий, которую поддерживают некоторые политологи, а также источники «Коммерсанта» в парламенте, «Единой России» и околокремлевских кругах, именно из-за скандального публичного образа его вывели из комитета Госдумы по обороне в феврале 2025 года.

Сам депутат, переведенный в комитет по региональной политике и местному самоуправлению говорил, что поддерживает свой перевод. Он объяснил такое решение своей «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах».

Своими размышлениями о работе столичных аэропортов и их безопасности Гурулев делился в своем канале с июля, когда там случился коллапс из-за атак беспилотников и ограничений на вылет и прием рейсов.

«Мы уже не первый месяц живем в ситуации, где воздушное пространство может быть перекрыто в любой момент. Это не единичный сбой — это устойчивая новая реальность. И если мы ее осознаем, то стоит и готовиться к ней системно. Чтобы не возникало тех картин, которые мы наблюдали в последние недели: тысячи пассажиров, застрявших в терминалах, с трудом получающих информацию, уставших, растерянных», — написал тогда генерал.

Он, в частности, предложил создать отдельные зоны ожидания вне терминалов со всеми удобствами, вести регулярное информирование пассажиров по строгому графику, сформировать дежурные мобильные группы, которые распределяли бы потоки людей, и согласовать с гостиницами и транспортом организованное временное размещение на случай длительных задержек.

Сам коллапс он связал с «ключевой проблемой российского ПВО — отсутствием единой системы ПВО как Вида ВС». «Задача очевидна, но никаких предпосылок ее решения не видно…» — высказал мнение генерал. На следующий же день он назвал основной проблемой, которая привела к коллапсу, «непринятие должностными лицами решений».

«Обычно у нас ждут задачи сверху или волшебного пенделя сзади. Но за последние десятилетия у нас сложилась целая категория чиновников, у которых главный результат — ничего не сделать. Он бегает, пыхтит, а на выходе ничего. Вроде бы работал, красиво говорил, но результата не достиг», — написал Гурулев.

Еще один случай, связанный с аэропортами, произошел с помощником Андрея Гурулева в Забайкалье Адамом Ислуевым. Тот устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Читу 3 декабря 2024 года. Как писал Mash, он «обматерил всех присутствующих, кричал проклятья» и ударил бортпроводника, после чего был передан полиции.