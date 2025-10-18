Повышение утильсбора на легковые автомобили не затронет тех импортеров, которые купили машины до вступления в силу новой нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

В ведомстве опровергли появившиеся в СМИ данные о том, что отсрочка новых правил утильсбора коснется только тех, кто заказал транспортные средства до 12 сентября.

Также в министерстве заявили, что по указанию первого вице-премьера Дениса Мантурова рассматривается перенос вступления в силу всех положений документа о новом утильсборе.

«Предлагаемые изменения не затронут импортеров, которые оплатили утильсбор до введения новой нормы», — уточнили в Минпромторге.

18 октября Mash сообщил, что отсрочкой повышения утильсбора смогут воспользоваться лишь те, кто купил машину за границей до 12 сентября, то есть даты публикации проекта. Телеграм-канал ссылался на слова главы Минпромторга Антона Алиханова.

«Правда, есть нюанс. Минпромторг выбирает и среди других вариантов: или сдвинуть все на январь, или вообще поставить проект на паузу», — сообщал Mash.

После того как Минпромторг опроверг эту информацию, телеграм-канал заявил, что ведомство на самом деле просто больше не рассматривает эту версию: «Будет единая дата для всех, вне зависимости от даты покупки. Выдыхаем».

14 октября Мантуров предложил на месяц отложить введение новых правил расчета утилизационного сбора (с 1 ноября на 1 декабря).

Это произошло после того, как против повышения сбора выступили во Владивостоке и Новосибирске и просьбы организации «Деловая Россия». Последняя объяснила свою позицию тем, что введение нового механизма нужно отложить, чтобы покупатели успели завершить таможенное оформление.

Вице-премьер отметил, что нужно сделать вариант, который удовлетворит все стороны.

Утильсбор был введен в России после ее вступления во Всемирную торговую организацию в 2012 году. Этот одноразовый платеж идет в госбюджет и призван покрывать расходы на переработку автомобилей после окончания их срока службы. Сбор платят производители, импортеры и покупатели. Для физлиц эта сумма составляет 3,4 тыс. рублей, когда речь идет о машинах не старше трех лет и с объемом двигателя до 3 л. Если автомобилю больше, то нужно заплатить уже 5,2 тыс. рублей.

Новые правила, вступающие в силу с 1 ноября 2025 года, предполагают, что льготная система сохранится для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, что охватывает более 80% всего автопарка России. Для транспорта, который не попадает в эту категорию, размер сбора значительно увеличится.

Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с RTVI заявлял, что утильсбор, скорее всего, поднимут, потому что в бюджете не хватает денег. Однако, отметил он, это вряд ли поможет сильно пополнить казну, но зато вместо этого «может разогнать инфляцию, ведь цена на авто поднимется, а в общей товарной массе они занимают большой процент».