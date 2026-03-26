Актер Михаил Ефремов, вышедший из колонии по УДО в апреле 2025 года, смог вернуться на сцену благодаря президенту России Владимиру Путину. На это указал режиссер Никита Михалков, обратившись к главе государства на заседании Совета по культуре 25 марта.

«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной», — сказал Михалков.

Речь идет о спектакле «Без свидетелей» по мотивам психологической драмы Софьи Прокофьевой, которую адаптировали для сцены сам Михалков и кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян. Михаил Ефремов и Анна Михалкова играют бывших супругов, которые спустя годы после расставания случайно оказались наедине. Премьера спектакля состоялась 25 марта на основной сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». По той же пьесе Михалков снял в 1983 году одноименный фильм с Михаилом Ульяновым и Ириной Купченко.

Путин поблагодарил режиссера за приглашение, после чего тот отметил, что на эту постановку «спекулянты продают билеты по 200 тысяч».

«Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые. Я приглашаю бесплатно», — добавил Михалков.

Президент высказал мнение, что это свидетельствует о неплохом положении дел в театральном и кинематографическом цехе, но пообещал совершенствовать работу, в том числе по данной проблеме.

До этого диалога о каком-либо участии Путина в судьбе Ефремова не сообщалось.

Как Ефремов вернулся на сцену после колонии

Вместе с тем была информация о том, что актер получил условно-досрочное освобождение благодаря содействию Михалкова, который обеспечил его работой в своем театре. Об этом, в частности, рассказала в июне 2025 года журналистка Ксения Собчак, отметив, что сама была тому свидетелем.

Собчак утверждала, что Ефремов из колонии написал режиссеру письмо, которого его «тронуло».

«Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — поделилась она своей оценкой.

Вскоре после этого сам Михалков подтвердил, что Ефремов будет играть в его театре. Тогда же он раскрыл, в каком спектакле он впервые после освобождения выйдет на сцену.

«Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. После всех перипетий все равно, я думаю, он остался прекрасным актером», — отозвался о Ефремове Михалков.

Как зрители встретили Ефремова

Предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» состоялся еще в феврале, но был закрытым — билеты на него не продавались.

Публичная премьера 25 марта прошла при аншлаге, на ней среди прочих присутствовали артисты Леонид Ярмольник, Алена Бабенко, телеведущая Юлия Барановская, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

ТАСС передает, что зрители встретили Ефремова и Анну Михалкову овациями и «особенно тепло» приняли финал постановки. После спектакля аплодисменты длились более пяти минут, люди также несли актерам цветы, сообщает агентство.

Михалкова после премьеры назвала Ефремова «огромным профессионалом» и выразила уверенность, что у него сложился бы дуэт с любой артисткой и любым артистом, пишет NEWS.ru.

Ярмольник сказал, что надеется на полномасштабное возвращение Ефремова в профессию.

«Таких, как Миша, у нас артистов нет. Я его очень люблю, и пусть это останется невероятно грустной историей. И я надеюсь, что он еще все успеет», — сказал он Life.ru.

Барановская как зритель восхитилась игрой актеров.

«Это потрясающе, честно. Огромное спасибо, потому что эти два человека на сцене держатся просто невероятно <…>. Талантливый человек талантлив до конца своих дней», — высказалась телеведущая.

Показы «Без свидетелей» также пройдут 26 и 27 марта. По состоянию на утро четверга почти все билеты на вечерний спектакль с Ефремовым были проданы. Как выяснило РИА Новости, последние билеты в партер были доступны по цене от 19,5 до 27,5 тыс. рублей.