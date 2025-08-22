В Свердловский районный суд Перми поступило исковое заявление от экс-губернатора Кировской области Никиты Белых о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Основанием для иска послужило оправдательное решение по делу о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Соответствующая информация внесена в картотеку суда.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, иск был принят к производству в июне. В качестве ответчика по делу фигурирует Министерство финансов России. В роли третьих лиц привлечены: прокуратура Кировской области, региональное управление Следственного комитета по Кировской области, следователь по ОВД этого управления Екатерина Яковлева, а также управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

Адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев пояснил РБК, что основанием для иска его подзащитного стала реабилитация после незаконного уголовного преследования, в рамках которой он требует компенсации морального вреда. Размер заявленной к взысканию суммы составляет десять миллионов рублей.

В июне 2016 года Белых был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, в конце июля того же года — уволен с поста губернатора. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении взятки в размере 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 48,2 млн рублей. В мае того же года Мосгорсуд оставил приговор практически без изменений, подтвердив назначенное наказание.

В 2021 году в отношении экс-губернатора было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Государственный обвинитель требовал назначить Белых 12 лет лишения свободы с дополнительными ограничениями, включая запрет занимать государственные должности в течение трех лет и штраф свыше 48 млн рублей, с учетом ранее отбытого наказания.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Никиты Белых, ранее осужденного за взяточничество. Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, однако освободил от его отбывания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По эпизоду о превышении полномочий экс-губернатор был полностью оправдан из-за отсутствия состава преступления.

В июле 2024 года Кировский областной суд в апелляционном порядке отменил решение первой инстанции и полностью оправдал Белых по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Судебная коллегия прекратила производство по делу за отсутствием состава преступления и признала за экс-губернатором право на реабилитацию.

Белых был освобожден 21 июня 2024 года в связи с отбытием установленного судом срока наказания. В январе 2025 года экс-губернатор в судебном порядке добился взыскания свыше 8 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек на оплату услуг адвокатов, понесенных в связи с незаконным уголовным преследованием. В апреле суд высшей инстанции снизил эту сумму до 4 млн рублей.