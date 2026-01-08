Нефтяной танкер Elbus подвергся атаке беспилотника у берегов Турции, в результате чего получил повреждения, сообщили турецкие издания YeniSafak, Haberler и Ortadogu. О пострадавших не сообщается.

Атака морских беспилотников произошла примерно в 30 морских милях от берегов Турции. Как пишет Haberler, после удара БПЛА экипаж подал сигнал бедствия. На него отреагировала береговая охрана, которая отбуксировала танкер в район порта Инеболу, чтобы провести экспертизу и осмотреть судно.

Заявлений от властей касательно инцидента не поступало.

Отраслевое издание Lloyd’s List Intelligence утверждает, что подвергшийся атаке танкер следовал из Сингапура в Новороссийск. Согласно базе Международной морской организации, судно с названием Elbus было построено в 2005 году. По данным сервиса Vesselfinder, за 20 лет танкер несколько раз менял название, юрисдикцию и владельца. С ноября 2025-го он ходил под флагом Палау. Тогда же владельцем судна стала зарегистрированная в Гонконге компания Qing Ju Shipping Ltd. Телеграм-канал «МИГ России» утверждает, что эксперты относят Elbus к российскому «теневому флоту».

В конце 2025 года произошло несколько нападений на танкеры, в том числе в Черном море. В частности, в ноябре атаке подверглись танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии. «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщила, что эти суда были атакованы морскими дронами Sea Baby в ходе совместной операции СБУ и украинских ВМС. В декабре у побережья Турции атаке подвергся танкер, следовавший из России в Грузию. Судно шло под российским флагом, и перевозило подсолнечное масло. В МИД России подобные атаки сочли террористическими.

7 января американские военные захватили в Атлантическом океане танкер «Маринера», шедший под российским флагом. Власти США назвали причиной задержания судна «нарушение санкционного режима». В МИД России призвали американскую сторону немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры».