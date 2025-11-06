Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала свадьбу певца Shaman (Ярослав Дронов) и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Донецке. В разговоре с RTVI депутат назвала церемонию бракосочетания «показушным мероприятием», а также сочла неуместным появление молодоженов в ДНР в дорогостоящей люксовой одежде от зарубежного бренда, ушедшего из России.

«Если говорить об уместности, сказать „неуместно“ — это значит ничего не сказать. Вообще неуместно. Неуместен самопиар этих людей. Неуместно, наверное, с точки зрения общественного восприятия, когда много шума из ничего», — сказала Останина.

«Фонтанка» со ссылкой на светскую прессу пишет, что Shaman и Мизулина были на церемонии бракосочетания в одежде от французского бренда Saint Laurent, который закрыл все свои магазины в России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предположительно, Дронов был в рубашке из японского хлопка, а невеста — в куртке в стиле сафари. Общая стоимость нарядов, которые внешне похожи на военный камуфляж, на сайте ЦУМа составляет около 317 тыс. рублей.

Останина также выразила мнение, что у главы ДНР Дениса Пушилина, который присутствовал на регистрации брака Shaman и Мизулиной в донецком ЗАГСе, «наверное, есть и другие вопросы, сейчас более важные, чем участвовать в свадебной церемонии».

«Если уж и говорить о свадебных церемониях, то для меня правильнее было показать тех ребят, которые находятся в зоне спецоперации, и сегодня иногда они встречают там свою любовь. И, кстати, я что-то не видела, чтобы это так тиражировалось и чтобы глава республики тоже принимал участие в этом мероприятии», — отметила собеседница RTVI.

Как считает Останина, свадьба Дронова и Мизулиной — это следствие ситуации, когда «сверху искусственно формируют лидеров общественного мнения».

«Поэтому здесь-то эти странности [видны] <…>. Думаю, что это абсолютно неправильно. Понимаете, сегодня герои не Мизулина и не Shaman, которые показушные мероприятия организовали в брендовых нарядах. Не они сегодня герои, они вообще не герои. Герои сегодня — это те ребята, которые там воюют. Поэтому мне показалось странным, что это [свадьба] главное событие», — заявила депутат.

Она добавила, что и Дронов, и Мизулина «живут роскошно» в Москве. Останина выразила мнение, что, находясь в таком положении, ехать в ДНР, чтобы там зарегистрировать брак — это «ни что иное, как [попытка] хайпануть на этой теме».

«Это не просто неуместно, это цинично по отношению к тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, кто живет у нас в ДНР, восстанавливает там экономику», — подчеркнула глава комитета Госдумы.

С открытой критикой певца Shaman Останина выступала с 2024 года, когда стало известно, что на фоне борьбы с последствиями разрушительного паводка в Оренбургской области власти Оренбурга решили выделить 16 млн рублей за выступление на Дне города. Депутат назвала гонорар «баснословным», а финансирование подобного мероприятия из городского бюджета «сомнительным и циничным».

Останина также возмутилась тем, что Дронова вскоре пригласили выступить на Дне города в Ставрополе за 15 млн рублей. Она призвала в период военной операции «не оголять местные бюджеты», выделяя деньги на дорогостоящие концерты звезд.

В апреле 2025 года Останина заявила, что региональные власти должны отказаться от выплаты «миллионных гонораров» звездам за концерты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава думского комитета по защите семьи призвала согласовывать выступления известных артистов только как благотворительные мероприятия.