Франция готова оказать помощь дружественным странам Ближнего Востока, пострадавшим от ударов Ирана и втянутым «в войну, которую они не выбирали». Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро, его слова передает BFMTV.

Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Катаре, Ираке, Бахрейне, Омане, Кувейте и Иордании.

«[Франция] готова, в соответствии с соглашениями, связывающими ее с партнерами, и принципом коллективной самообороны, предусмотренным международным правом, участвовать в их защите», — заявил министр.

На данный момент почти 400 тыс. французских граждан находятся в странах Персидского залива, особенно многочисленны их общины в Израиле и ОАЭ. По данным Барро, жертв среди французов нет. Их безопасность является «абсолютным приоритетом» внешнеполитического ведомства.

Также глава МИД Франции призвал стороны к прекращению эскалации. Он считает, что иранская сторона должна «прекратить нападения и <…> решиться на серьезны уступки».

«[Иран] нарушает международное право, <…> резолюции Совета безопасности ООН, регулирующие ядерную сферу, и <…> права людей», — убежден Барро.

28 февраля, после начала атаки США и Израиля на Иран, президент Франции Эммануэль Макрон запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Он отметил, что эскалация представляет угрозу для мирового сообщества и должна быть остановлена. Французский лидер также обратился к Тегерану с просьбой вступить в «добросовестные переговоры, чтобы положить конец ядерной программе и программе баллистических ракет, а также своим действиям по дестабилизации региона».

1 марта Макрон совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером пригрозили Ирану ответными мерами, если страна не прекратит удары по территории их союзников на Ближнем Востоке.

Политики назвали «неизбирательными и непропорциональными» ракетные удары, которые Иран нанес по странам региона, и призвали немедленно прекратить их.

«Безрассудные атаки Ирана <…> угрожают нашим военнослужащим и гражданам по всему региону. Мы предпримем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. <…> Мы договорились сотрудничать в этом вопросе с США и союзниками в регионе», — говорится в совместном заявлении Франции, Германии и Великобритании.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили ее проведение ракетной и ядерной угрозами, которые исходят от Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, также были убиты главы иранских Минобороны, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Генштаба и Совета по обороне.

В ответ на это КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля, были атакованы военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство.

2 марта КСИР заявил о нанесении ракетного удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на русском языке Анна Уколова в разговоре с RTVI опровергла эту информацию.