Президент Франции Эммануэль Макрон запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой Израиля и США на Иран. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что отвергает «односторонние военные действия» на Ближнем Востоке. Как на ситуацию отреагировали другие страны, в том числе члены НАТО — в материале RTVI.

Франция

Макрон сообщил в соцсети X, что конфликт между США, Израилем и Ираном «имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности», представляет угрозу для мирового сообщества и должен быть остановлен. Он подчеркнул, что при необходимости Париж задействует все доступные ресурсы.

«Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — заявил французский лидер.

Отдельно Макрон обратился к Ирану, подчеркнув: Тегеран «должен понять, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как вступить в добросовестные переговоры, чтобы положить конец ядерной программе и программе баллистических ракет, а также своим действиям по дестабилизации региона».

Испания

Санчес написал в X, что действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к формированию «более неопределенного и враждебного международного порядка». По его мнению, нельзя допустить новой «затяжной и разрушительной войны» на Ближнем Востоке. Он также раскритиковал иранские власти и Корпус стражей Исламской революции, потребовав немедленного снижения напряженности.

«Настало время возобновить диалог и достичь прочного политического решения для региона», — резюмировал он.

Финляндия

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что военные действия между США, Ираном и Израилем являются продолжением «12-дневной войны, которую мы наблюдали в прошлом году», имея в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

«Мы надеемся, что ситуация успокоится, но сейчас, похоже, она обостряется», — его слова приводит Yle.

По мнению Стубба, Трамп не станет привлекать посредников для переговоров о прекращении противостояния. Он считает, что американские власти сейчас действуют вне рамок традиционного международного права: «Обычно оправдание такого рода атакам ищут либо в ООН, либо, по крайней мере, у союзников. Сейчас таких разговоров не так уж много».

Норвегия

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нападение США и Израиля на Иран противоречит международному праву.

«Израиль описывает это нападение как превентивное, но оно не соответствует международному праву. Превентивные нападения требуют непосредственной угрозы. <…> Я глубоко обеспокоен тем, что мы сейчас столкнулись с новой масштабной войной на Ближнем Востоке», — заявил глава ведомства.

Глава МИД добавил, что его не впечатлили те оправдания, которыми США объяснили атаку на исламскую республику.

«Это больше похоже на то, что [Вашингтон] желает смены режима. Нет сомнений, что Иран ответит мощным ударом. Все указывает на то, что это может распространиться дальше и перерасти в очень серьезный конфликт», — считает министр.

Эйде также напомнил, что Иран не отказывался от переговоров по поводу своей ядерной программы, а министр иностранных дел страны-посредника Омана заявлял о прогрессе в диалоге сторон.

«Тогда возникает законный вопрос для обеих сторон: насколько серьезными были все эти переговоры? Вчера США вели переговоры, а сегодня бомбят. Нам трудно сказать, насколько реальным был этот прогресс, потому что люди любят говорить, что ничего не согласовано, пока не согласовано все. Но переговорщики с обеих сторон еще в последние несколько дней заявляли о некотором прогрессе», — добавил он.

По мнению главы МИД Норвегии, происходящее на Ближнем Востоке напоминает то, что привело к войне в Ираке в 2003 году.

«В США ожидали, что появится некий альтернативный Ирак, в котором некие люди будут готовы взять в свои руки власть в случае падения Саддама Хусейна. Но вместо этого мы получили очень долгую и кровопролитную войну, появление новых террористических групп, и это до сих пор бросает тень на страну. Так часто бывает в войнах за смену режима, поэтому мы не знаем исхода сейчас, но некоторые вещи похожи», — считает он.

Эйде добавил, что в Иране действительно существует сильная оппозиция, но весь мировой опыт «показывает, что подобные изменения всегда лучше всего происходят, если они органично исходят из самого общества, а не когда иностранная держава каким-то образом устанавливает новую систему правления».

Схожую позицию Эйде и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выражали летом прошлого года. Тогда норвежские политики заявили, что нападение Израиля и США на Иран и удары по его ядерным объектам противоречат международному праву.

Бразилия

Правительство Бразилии осудило американо-израильские атаки на Иран, призвав стороны вернуться к переговорам. Также власти страны заявили о необходимости уважать международное право и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации боевых действий и защитить гражданское население.

Канада

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в поддержку усилий США по «недопущению получения Ираном ядерного оружия и устранению угрозы международному миру со стороны его режима».

Он добавил, что Канада поддерживает жесткий подход к иранскому режиму, который, по его словам, неоднократно игнорировал международные требования о демонтаже своей ядерной программы и прекращении обогащения урана. Кроме того, по словам Карни, Иран финансировал террористические группировки, такие как ХАМАС и хуситы, которые сеют хаос в регионе.

«Позиция Канады остается ясной: Исламская Республика Иран является основным источником нестабильности и террора на всем Ближнем Востоке, имеет один из худших показателей в мире по правам человека и никогда не должна получить или разработать ядерное оружие», — подчеркнул премьер.

Россия

Российский МИД заявил, что удары США и Израиля являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН». Москва обвинила Вашингтон и Тель-Авив в том, что они «прикрываются» опасениями по поводу ядерной программы Ирана, в то время как на самом деле стремятся к смене режима.

Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел выступило с заявлением, в котором не упоминались удары США и Израиля, но осуждались ответные атаки Ирана на страны Персидского залива, на территории которых размещены вооруженные силы США. «Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает и отвергает неприкрытую иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании», — говорится в заявлении.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, поддержал действия Вашингтона, отметив при этом, что важно не допустить расширения конфликта и «сохранить как можно больше жизней».

«Это справедливо — дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима», — подчеркнул он.

Отдельно Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что «самым решительным образом осуждают нападения Ирана на страны региона».

«Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путем переговоров. В конечном счете, иранский народ должен сам решать свою судьбу», — говорится в публичном обращении.

Совет безопасности ООН на тему конфликта на Ближнем Востоке соберется сегодня по запросу России, Китая и Франции.

28 февраля Израиль нанес удары по Ирану, назвав их «превентивными» и направленными на обеспечение собственной безопасности. Среди атакованных оказались и провинции, где размещены ядерные объекты.

Позднее источники в Вашингтоне сообщили, что операция проводится при участии Пентагона и рассчитана примерно на четыре дня. Президент США Дональд Трамп вскоре объявил о проведении масштабной военной операции против Ирана, призвав представителей силовых структур сложить оружие, а население свергнуть правительство.

На фоне обострения Израиль, Иран и ряд других государств Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство.

Согласно данным Netblocks, доступ к интернету в стране почти отсутствует. Министерство внутренних дел Ирана назвало происходящее «преступной агрессией в нарушение всех норм международного права» и обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие.