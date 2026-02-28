Президент Франции Эммануэль Макрон запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой Израиля и США на Иран. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что отвергает «односторонние военные действия» на Ближнем Востоке. Как на ситуацию отреагировали другие страны, в том числе члены НАТО — в материале RTVI.
Франция
Макрон сообщил в соцсети X, что конфликт между США, Израилем и Ираном «имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности», представляет угрозу для мирового сообщества и должен быть остановлен. Он подчеркнул, что при необходимости Париж задействует все доступные ресурсы.
«Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — заявил французский лидер.
Отдельно Макрон обратился к Ирану, подчеркнув: Тегеран «должен понять, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как вступить в добросовестные переговоры, чтобы положить конец ядерной программе и программе баллистических ракет, а также своим действиям по дестабилизации региона».
Испания
Санчес написал в X, что действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к формированию «более неопределенного и враждебного международного порядка». По его мнению, нельзя допустить новой «затяжной и разрушительной войны» на Ближнем Востоке. Он также раскритиковал иранские власти и Корпус стражей Исламской революции, потребовав немедленного снижения напряженности.
«Настало время возобновить диалог и достичь прочного политического решения для региона», — резюмировал он.
Финляндия
Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что военные действия между США, Ираном и Израилем являются продолжением «12-дневной войны, которую мы наблюдали в прошлом году», имея в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.
«Мы надеемся, что ситуация успокоится, но сейчас, похоже, она обостряется», — его слова приводит Yle.
По мнению Стубба, Трамп не станет привлекать посредников для переговоров о прекращении противостояния. Он считает, что американские власти сейчас действуют вне рамок традиционного международного права: «Обычно оправдание такого рода атакам ищут либо в ООН, либо, по крайней мере, у союзников. Сейчас таких разговоров не так уж много».
Норвегия
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нападение США и Израиля на Иран противоречит международному праву.
«Израиль описывает это нападение как превентивное, но оно не соответствует международному праву. Превентивные нападения требуют непосредственной угрозы. <…> Я глубоко обеспокоен тем, что мы сейчас столкнулись с новой масштабной войной на Ближнем Востоке», — заявил глава ведомства.
Глава МИД добавил, что его не впечатлили те оправдания, которыми США объяснили атаку на исламскую республику.
«Это больше похоже на то, что [Вашингтон] желает смены режима. Нет сомнений, что Иран ответит мощным ударом. Все указывает на то, что это может распространиться дальше и перерасти в очень серьезный конфликт», — считает министр.
Эйде также напомнил, что Иран не отказывался от переговоров по поводу своей ядерной программы, а министр иностранных дел страны-посредника Омана заявлял о прогрессе в диалоге сторон.
«Тогда возникает законный вопрос для обеих сторон: насколько серьезными были все эти переговоры? Вчера США вели переговоры, а сегодня бомбят. Нам трудно сказать, насколько реальным был этот прогресс, потому что люди любят говорить, что ничего не согласовано, пока не согласовано все. Но переговорщики с обеих сторон еще в последние несколько дней заявляли о некотором прогрессе», — добавил он.
По мнению главы МИД Норвегии, происходящее на Ближнем Востоке напоминает то, что привело к войне в Ираке в 2003 году.
«В США ожидали, что появится некий альтернативный Ирак, в котором некие люди будут готовы взять в свои руки власть в случае падения Саддама Хусейна. Но вместо этого мы получили очень долгую и кровопролитную войну, появление новых террористических групп, и это до сих пор бросает тень на страну. Так часто бывает в войнах за смену режима, поэтому мы не знаем исхода сейчас, но некоторые вещи похожи», — считает он.
Эйде добавил, что в Иране действительно существует сильная оппозиция, но весь мировой опыт «показывает, что подобные изменения всегда лучше всего происходят, если они органично исходят из самого общества, а не когда иностранная держава каким-то образом устанавливает новую систему правления».
Схожую позицию Эйде и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выражали летом прошлого года. Тогда норвежские политики заявили, что нападение Израиля и США на Иран и удары по его ядерным объектам противоречат международному праву.
Бразилия
Правительство Бразилии осудило американо-израильские атаки на Иран, призвав стороны вернуться к переговорам. Также власти страны заявили о необходимости уважать международное право и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации боевых действий и защитить гражданское население.
Канада
Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в поддержку усилий США по «недопущению получения Ираном ядерного оружия и устранению угрозы международному миру со стороны его режима».
Он добавил, что Канада поддерживает жесткий подход к иранскому режиму, который, по его словам, неоднократно игнорировал международные требования о демонтаже своей ядерной программы и прекращении обогащения урана. Кроме того, по словам Карни, Иран финансировал террористические группировки, такие как ХАМАС и хуситы, которые сеют хаос в регионе.
«Позиция Канады остается ясной: Исламская Республика Иран является основным источником нестабильности и террора на всем Ближнем Востоке, имеет один из худших показателей в мире по правам человека и никогда не должна получить или разработать ядерное оружие», — подчеркнул премьер.
Россия
Российский МИД заявил, что удары США и Израиля являются «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН». Москва обвинила Вашингтон и Тель-Авив в том, что они «прикрываются» опасениями по поводу ядерной программы Ирана, в то время как на самом деле стремятся к смене режима.
Саудовская Аравия
Министерство иностранных дел выступило с заявлением, в котором не упоминались удары США и Израиля, но осуждались ответные атаки Ирана на страны Персидского залива, на территории которых размещены вооруженные силы США. «Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает и отвергает неприкрытую иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании», — говорится в заявлении.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, поддержал действия Вашингтона, отметив при этом, что важно не допустить расширения конфликта и «сохранить как можно больше жизней».
«Это справедливо — дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима», — подчеркнул он.
Отдельно Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что «самым решительным образом осуждают нападения Ирана на страны региона».
«Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путем переговоров. В конечном счете, иранский народ должен сам решать свою судьбу», — говорится в публичном обращении.
Совет безопасности ООН на тему конфликта на Ближнем Востоке соберется сегодня по запросу России, Китая и Франции.
28 февраля Израиль нанес удары по Ирану, назвав их «превентивными» и направленными на обеспечение собственной безопасности. Среди атакованных оказались и провинции, где размещены ядерные объекты.
Позднее источники в Вашингтоне сообщили, что операция проводится при участии Пентагона и рассчитана примерно на четыре дня. Президент США Дональд Трамп вскоре объявил о проведении масштабной военной операции против Ирана, призвав представителей силовых структур сложить оружие, а население свергнуть правительство.
На фоне обострения Израиль, Иран и ряд других государств Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство.
Согласно данным Netblocks, доступ к интернету в стране почти отсутствует. Министерство внутренних дел Ирана назвало происходящее «преступной агрессией в нарушение всех норм международного права» и обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие.