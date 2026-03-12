Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму теракт в отношении российского высокопоставленного военнослужащего, его готовил местный житель по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

По данным ведомства, задержан 39-летний житель Севастополя, который через Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.

В ФСБ отметили, что мужчина получил задание ликвидировать военного ВС РФ путем закладки под его машину самодельного радиоуправляемого взрывного устройства.

«В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва. Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении ЦОС.

10 марта в Хакасии задержали 18-летнюю жительницу города Саяногорска по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. По данным ФСБ, она переписывалась в Telegram с подростком из Туапсе в Краснодарском крае и пропагандировала ему «идеологию запрещенной террористической организации».

В начале марта ФСБ сообщала, что в Екатеринбурге россиянин 1985 года рождения готовил убийство руководителя оборонно-промышленного предприятия Свердловской области, но был убит своим украинским куратором. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).