Российские силовые структуры за прошедшие месяцы предотвратили целую серию новых атак на Крымский мост через Керченский пролив, рассказал в интервью «Российской газете» глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, система защиты моста была полностью пересмотрена.

«Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — сказал он.

Как пояснил Бортников, одной из ключевых задач НАК является минимизация и ликвидация последствий террористических проявлений. В ходе связанных с этим мероприятий, в частности, выявляются и устраняются недостатки в защищенности критически важных объектов. При этом меры планируются заблаговременно, исходя из прогнозов возможного ущерба от теракта.

Среди прочего на таких объектах используются «пассивные» средства защиты — например, «сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения», перечислил глава ФСБ. Он отметил, что они относительно дешевы, но при этом практичны и эффективны.

В последний раз о совершенной атаке на Крымский мост сообщалось в начале июня 2025 года. В Кремле тогда подтвердили, что был взрыв, но он, по данным властей, не привел к повреждению и разрушению конструкций, мост остался в рабочем состоянии. Это опровергло заявление Службы безопасности Украины о том, что после подрыва опор моста с использованием якобы 1,1 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте мост получил значительные повреждения и «фактически находится в аварийном состоянии».

На вопрос о том, планируется ли отменить режим контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной областях, Бортников ответил отрицательно.

«Пока нет. Ситуация остается достаточно острой, а режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки со стороны Украины», — сказал он.

Бортников высказал мнение, что вопрос об отмене режима будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования приграничной «буферной зоны».

НАК ввел режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях в августе 2024 года. По оценке Бортникова, он обеспечил «надежных заслон» на пути диверсионно-террористических групп (ДРГ) вглубь России и позволяет не допускать новых прорывов границы.

Он привел в пример нейтрализацию ДРГ в Брянской области в августе 2025 года, о чем тогда сообщали военные и другие телеграм-каналы без официального подтверждения со стороны Минобороны и местных властей.