В Саратовской области задержан 53-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб должен был устроить атаку беспилотников со взрывчатой на военный аэродром. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и Следственном комитете (СК).

«В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

Как утверждает спецслужба, задержанный был завербован военной разведкой Украины, ему поручили установить дроны в 10 км от военного аэродрома, активировать их и скрыться.

По указанию украинских кураторов мужчина забрал из тайника два квадрокоптера, две гранаты, два детонатора, 600 г взрывчатого вещества, один ретранслятор, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА, сказано в релизах ФСБ и СК.

«Кураторы с использованием иностранных мессенджеров давали фигуранту указания по сборке и настройке дронов, подключению к ним взрывных устройств, а также координировали процесс подбора места их запуска», — утверждает Следственный комитет.

По версии обвинения, мужчина должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить атаку на военный аэродром с использованием двух беспилотников. За это ему обещали выплатить вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. После выполнения задания россиянин планировал выехать за границу.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июне 2025 года украинские FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях в рамках операции «Паутина», организованной Службой безопасности Украины (СБУ). В Иркутской и Мурманской областях из-за ударов загорелось несколько единиц авиатехники, сообщали в Минобороны России. В остальных регионах атаки были отражены, жертв не было.

В СБУ заявили, что операция «Паутина» готовилась полтора года, ее лично курировал президент Украины Владимир Зеленский. Для перевозки и запуска дронов использовались фуры.

В январе стало известно, что в деле об атаках украинских БПЛА на российские военные аэродромы появились первые обвиняемые. Речь идет о четырех водителях-дальнобойщиках из Челябинска, которых следствие считает участниками «организованной группы водителей», доставивших трейлеры с дронами к местам ударов. Сами фигуранты утверждают, что их «использовали втемную» и что они ничего не знали о грузе.