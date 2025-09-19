Гендиректор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов приобрел телеграм-канал Baza. Об этом предприниматель сообщил РБК.

«Я купил на себя 100 процентов долю», — заявил Габрелянов.

Он не стал раскрывать стоимость заключенной сделки. По словам двух источников РБК на медиарынке, канал могут включить в состав News Media Holding, однако сам Габрелянов сообщил об отсутствии подобных планов.

Он также рассказал, что решение о покупке было принято до возбуждения уголовного дела в отношении главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера телеграм-канала Татьяны Лукьяновой.

«Нет. Это было давно решено», — ответил он на вопрос журналистов о том, оказало ли уголовное преследование сотрудников Baza влияние на заключение сделки.

Собеседники РБК сообщили, что в настоящий момент процесс оформления документов находится на завершающем этапе.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в Федеральную налоговую службу поступило заявление о внесении изменений в учредительные документы юрлица Baza — ООО «4 кота».

Телеграм-канал Baza был создан бывшими сотрудниками редакций Mash и Life, входящих в медиахолдинг Габрелянова, в январе 2019 года. В 2020 и 2021 году его материалы были отмечены премиями «Редколлегия».

Аудитория Baza составляет более 1,6 млн подписчиков. Характерной особенностью издания стало сотрудничество с читателями, которые могут присылать материалы для публикации за вознаграждение.

Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «4 кота» за 2024 год составила 98,8 млн рублей, чистая прибыль — 4,9 млн рублей. По данным «Медиалогии», в августе 2025 года канал стал третьим по цитируемости в российских СМИ, уступив Mash и SHOT.

В конце июля Baza сообщила об обысках в своей редакции и задержании главного редактора канала Глеба Трифонова. Ему и Татьяне Лукьяновой предъявили обвинения в даче взяток сотрудникам МВД за информацию «ограниченного доступа».

Тогда же стало известно о задержаниях сотрудников правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях. В Следственном комитете заявили об открытии уголовного производства о превышении должностных полномочий по выявленным фактам передачи закрытой информации третьим лицам.

Как следует из материалов суда, журналисты Baza переводили денежные средства со своих банковских карт на счета полицейских на протяжении двух лет. По информации издания «Коммерсантъ», общая сумма перечисленных средств составила 306 тысяч рублей. Задержанные сотрудники МВД признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Изначально Трифонов и Лукьянова не признали вины по предъявленным обвинениям и были помещены в СИЗО. Суд 18 сентября принял решение об изменении меры пресечения в их отношении на домашний арест сроком до 20 октября. По словам источника РБК в правоохранительных органах, решающим фактором при принятии этого решения стало признание журналистами своей вины.