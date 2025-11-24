Если Украина не заключит перемирие с Россией в ближайшее время, то она рискует столкнуться с техногенной катастрофой в зимний период. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Если не принять решение об энергетическом перемирии, то у России есть все возможности полностью уничтожить всю энергетическую систему Украины», — отметил он.

Килинкаров объяснил, что без электроэнергии «города-миллионники просто замерзнут», что приведет к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, помощь европейских стран не изменит ситуацию. Это одна из причин, по которым Вашингтон стремится как можно скорее обсудить мирный план, добавил он.

Экс-депутат Рады напомнил, что в 2014-2016 годах жители Донбасса находились в аналогичной ситуации — по семь месяцев жили без воды, света, газа, тепла и «готовили еду на костре». Однако сегодня речь идет о крупных городах, подчеркнул он.

«Это будет самая тяжелая зима за весь период противостояния Украины и России», — резюмировал Килинкаров.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поторопиться с принятием решения по мирному плану, поскольку в ином случае «зима будет холодной». Он заявил, что у Киева есть время до 27 ноября, чтобы согласиться с предложением.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между США и Украиной. Их участники заявили, что разработали «обновленную и улучшенную» концепцию мира, внеся изменения в первоначальный план, который был опубликован украинской стороной на прошлой неделе.

Как потом объяснили в Белом доме со слов украинской делегации, изменения «отражают национальные интересы» Киева и «отвечают основным стратегическим требованиям». Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о предстоящей работе по таким вопросам, как роль НАТО в обеспечении гарантий безопасности Украины.

24 ноября в Кремле заявили, что Москва не получала официальных сведений о результатах состоявшихся в Женеве переговоров, в связи с чем сочли некорректным обсуждать изменения в плане мирного урегулирования, основываясь на публикациях в СМИ.