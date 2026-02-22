Власти Ирана разработали планы «выживания» действующего режима в случае гибели высшего руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди высокопоставленных иранских чиновников, бывших дипломатов и членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным газеты, с начала января Ираном по просьбе Хаменеи фактически руководит секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, оттеснив на второй план президента республики Масуда Пезешкиана.

В последние месяцы круг обязанностей Лариджани расширялся: он отвечал за подавление антиправительственных протестов, поддерживает с Россией, Катаром и Оманом, а также курирует ядерные переговоры с США, утверждает NYT.

В качестве иллюстрации того, что Лариджани имеет больший политический вес, чем Пезешкиан, источники газеты привели эпизод, имевший место в январе. Президент США Дональд Трамп тогда пригрозил нанести удар по Ирану из-за жесткого подавления протестов в стране. После этого спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пытался связаться с министром иностранных дел республики Аббасом Арагчи, чтобы узнать, планируются ли в республике казни протестующих.

Арагчи, в свою очередь, спросил у президента Ирана разрешения на контакт с Уиткоффом. По словам собеседников NYT, тот затруднился ответить и посоветовал главе МИД обратиться с этим вопросом к Лариджани.

Кроме того, в конце января секретарь иранского совбеза встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

План на случай гибели Хаменеи

По словам источников издания, Хаменеи поручил Лариджани и другим близким политическим и военным соратникам «обеспечить выживание» страны в условиях вероятных бомбардировок со стороны США и Израиля, а также в случае покушения на лидеров Ирана.

Хаменеи назначил по четыре преемника для представителей военного командования и членов правительства, утверждают собеседники NYT. Столько же преемников поручено назначить остальным руководителям.

Если же убит будет сам Хаменеи или с ним прервется связь, его обязанности будут делегированы узкому кругу доверенных лиц. По данным источников газеты, власти Ирана также обсуждают, кто может стать «иранской Делси Родригес» — по аналогии с вице-президентом Венесуэлы, которая управляет страной после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными и контактирует с США.

Три иранских чиновника утверждают, что на первом месте в списке стоит Али Лариджани. В качестве потенциальных лидеров Ирана на случай ЧП с руководством также якобы рассматриваются спикер парламента Моххамад-Багер Галибаф и бывший президент страны Хасан Рухани.

При этом газета отмечает, что Лариджани «почти наверняка» не входит в число преемников непосредственно аятоллы Хаменеи, поскольку не является высокопоставленным шиитским священнослужителем.

Однако Лариджани «прочно обосновался» в кругу доверенных лиц верховного лидера Ирана, пишет издание. Также в ближайшее окружение Хаменеи входят его главный военный советник генерал-майор Яхья Рахим Сафави, замглавы аппарата Али Асгар Хеджази и уже упомянутый Галибаф.

Как Иран готовится к ударам США

Иран исходит из предположения, что удары США «неизбежны и неминуемы», утверждают восемь источников NYT. Все вооруженные силы республики приведены в состояние повышенной боевой готовности и готовятся к «ожесточенному сопротивлению».

По данным собеседников, страна размещает пусковые установки баллистических ракет вдоль своей западной границы с Ираком, то есть «достаточно близко, чтобы нанести удар по Израилю», а также вдоль южного побережья Персидского залива — в пределах досягаемости американских военных баз.

В случае войны на улицы крупных городов будут направлены подразделения специального назначения полиции, агенты разведки и батальоны ополчения «Басидж» в штатском, заявили NYT трое членов КСИР и двое высокопоставленных чиновников. Для пресечения внутренних беспорядков и поиска «агентов иностранных разведок» ополченцы развернут контрольно-пропускные пункты.