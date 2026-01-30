В Алтайском крае прекращено уголовное дело о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и двух кражах. Решение суда, на которое обратил внимание «Сибирский экспресс», обосновано тем, что фигурант подписал контракт с Минобороны — хотя он и так уже был военным на момент возбуждения дела.

Вопрос о прекращении уголовного преследования Олега Митькина рассматривал Барнаульский гарнизонный суд, карточка дела опубликована на его официальном сайте. Из нее следует, что дело на мужчину завели по трем статьям УК РФ:

о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 — до 5 лет колонии),

о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 — до 10 лет колонии),

о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 — до 15 лет колонии).

Дело Митькина было передано в суд год назад — в январе 2025-го. Через несколько дней в карточке появилась запись об «отсутствии реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве» с пометкой о том, что его местонахождение известно. Судебное производство приостановили на несколько месяцев.

В августе 2025 года было установлено, что «обвиняемый скрылся, и место его пребывания неизвестно». В середине декабря заседание отложили на «других основаниях», а в конце месяца — прекратили производство по делу Митькина.

В качестве обоснования этого решения указаны статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, позволяющие прекращать уголовное преследование граждан (ст. 28.2 УПК РФ) и освобождать их от уголовной ответственности (ст. 78.1 УК РФ) при:

призыве на военную службу в период мобилизации или в военное время,

заключении контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время,

прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

При этом на момент предполагаемого совершения преступлений Митькин уже являлся военным — иначе его дело не поступило бы в гарнизонный суд, подчеркивает «Сибирский экспресс».

Вдобавок он может быть рецидивистом, предполагают авторы канала: они нашли упоминания полного тезки Олега Митькина в приговорах судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

В январе 2014 году человека с таким именем судили за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ). Он ударил девушку по лицу и украл ТВ-антенну и телевизор, ноутбук, бесперебойный источник питания и системный блок компьютера с монитором, клавиатурой и колонками.

В тексте приговора уточнялось, что подсудимый совершил эти преступления вскоре после выхода из колонии, где отбывал предыдущий срок. «Ранее он был неоднократно судим, характеризуется удовлетворительно», — написано в документе.

Там же — правда, без деталей — перечислены пять предыдущих судимостей:

условный срок за кражу с причинением значительного ущерба и грабеж с применением (или угрозой применения) насилия, не опасного для жизни и здоровья,

отмена условного срока в связи с новым преступлением + реальный срок за грабеж с применением (или угрозой применения) не опасного для жизни и здоровья насилия + дополнительный реальный срок за совершенную ранее и выявленную позже кражу с причинением значительного ущерба,

реальный срок разбой в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

реальный срок за изнасилование и насильственные действия сексуального характера,

реальный срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Поиск информации по делам на сайте Ханты-Мансийского районного суда ХМАО сейчас недоступен, но «Сибирский экспресс» утверждает, что последний приговор — четыре года колонии строгого режима — Митькину вынесли в 2020 году за грабеж с отягчающими обстоятельствами, похищение паспорта и нанесение тяжких телесных повреждений.

В России по предложению Верховного суда разрешено освобождать обвиняемых от уголовной ответственности на этапе судебного производства, если они заключат с Минобороны контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон в начале октября 2024 года.

Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявлял RTVI, что даже после принятия закона российские суды не будут «штамповать отправки» обвиняемых на фронт с прекращением уголовного преследования. По его словам, каждый случай должен рассматриваться индивидуально — в том числе с учетом статьи УК, по которой возбуждено дело.