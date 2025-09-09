Беспилотники «Герань» ликвидировали девять человек, еще 17 были ранены во время удара возмездия по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа (РУС) в 2024 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

29 октября 2024 года Кадыров заявил, что крыша пустующего здания на территории РУС загорелась после атаки БПЛА. Изначально глава Чечни сообщил, что погибших и пострадавших нет, но позже отметил, что в результате атаки были жертвы среди украинских пленных, которые содержались в том числе на территории университета.

30 октября Кадыров сообщил о двух ударах «Геранями» по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. По его словам, оттуда и управляли дроном, который атаковал Гудермес.

Российский университет спецназа основан в 2013 году, в 2024-м Кадыров сообщил, что он будет носить имя президента России Владимира Путина.

«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани»», — сказал глава республики.

Также Кадыров уточнил, что ракеты пробили крышу и российская радиоразведка перехватила переговоры. В них, по словам главы республики, украинские военные говорили о девяти погибших и 17 раненых.

«С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — добавил Кадыров.

Генштаб ВСУ расположен на Воздухофлотском проспекте (восточная часть Соломенского района). Это здание построено в конце XIX века и изначально использовалось как кадетский корпус.

Утром 30 октября экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосейчук показал в телеграм-канале фото крыши одного из зданий Генштаба ВСУ, которая была повреждена в результате попадания беспилотника. По его словам, дрон врезался в крышу, но не взорвался, пожар был потушен, а персонал вывели из здания.

В интервью РИА Новости глава Чечни также рассказал, что через Российский университет спецназа на военную операцию отправились 62 тыс. бойцов, из них 22 600 —добровольцы.

«И они до сих пор приходят к нам. Есть такие, кто второй раз записывается добровольцем, есть кто в третий. Инструкторы у нас постоянно выезжают за пределы региона или страны, обмениваются опытом с коллегами», — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что в РУС не только обучают добровольцев, но и полностью обеспечивают качественной экипировкой, средствами первой помощи, средствами защиты. По его словам, инструкторы университета создали ускоренный курс подготовки, который включает в себя наиболее важную информацию. Глава республики отметил, что бойцы проходят подготовку оказания первой помощи в условиях, которые близки к реальным.

«Под ухом могут кричать, стрелять, но боец должен оказать первую помощь себе или товарищу», — добавил Кадыров.