Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» — высшего звания республики. Об этом сообщил глава регионального правительства Магомед Даудов. 5 октября руководителю Чечни исполнилось 49 лет.

Медаль Кадырову вручили на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики, присваивается высшее звание «Героя Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая звезда» Главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявил ведущий.

Звание Героя Чеченской Республики Кадырову присвоили еще в феврале 2023 года. Он стал первым, кто удостоился этого звания. В октябре того же года звание Героя Чечни было присвоено сыну Кадырова Адаму.

Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре 2022 года. Медаль представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы, отмечает ТАСС. На основной части сверху размещена надпись «Къонах» («Герой»), а нижняя часть украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». Обладатель звания Героя Чечни может претендовать на социальные льготы и денежную выплату.

В поздравительном посте в своем телеграм-канале Даудов написал, что под «мудрым и решительным руководством» Кадырова Чечня «прошла путь от тяжелых испытаний к миру, стабильности и процветанию».

С днем рождения руководителя Чеченской Республики также поздравил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В поздравлении говорится, что Кадыров «внес огромный вклад в поддержку участников специальной военной операции», а республика под его руководством «динамично развивается».

«Желаю Рамзану Ахматовичу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем поздравлении написал, что Кадыров «является не просто высшим должностным лицом республики, но и гарантом Конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, защитником традиций нашего народа, его духовных и культурных ценностей».

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была присвоена «в знак признания его выдающегося вклада в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики». В 2015 году Путин наградил главу Чечни орденом Почета.

В день своего 46-летия, 5 октября 2022 года, Кадыров заявил, что президент присвоил ему звание генерал-полковника. «Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — рассказал глава Чечни.

В июле несколько турецких СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в пятизвездочном отеле в курортном городе Бодрум. По данным местных изданий, глава Чечни, войдя в море, якобы начал задыхаться, его вытащили из воды и оказали первую помощь, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи. Kent TV сообщал, что руководитель региона провел ночь под наблюдением в больнице, а затем его выписали.

Сам Кадыров и представители чеченских властей не комментировали сообщения об инциденте с главой республики в Турции. В начале августа в соцсетях главы Чечни было опубликовано видео, на котором он крутит педали на велотренажере и говорит, что после перерыва возвращается к тренировкам.