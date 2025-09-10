Совет директоров Центробанка проведет 12 сентября заседание по ключевой ставке, которая с конца июля составляет 18%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что регулятор может снова пойти на значительное снижение и опустить ставку ниже 17%. Какие прогнозы дают представители власти и эксперты — в материале RTVI.

«Осторожный подход»: прогноз из Госдумы

Аксаков заявил, что прогнозирует снижение ставки на один процентный пункт — до 17%. Депутат пояснил, что у него осторожный подход, основанный на том, что сейчас Центробанку «не надо делать резкие шаги».

«Уверен, что снижение произойдет на один процентный пункт. Но, если по данным Центрального банка инфляционные процессы замедляются более быстро, то, может быть, снизит еще на один процентный пункт, либо на полтора процентных пункта — до 16,5%», — предположил Аксаков (цитата по видео в телеграм-канале радио «Маяк»).

По словам парламентария, государственная статистика подтверждает замедление инфляционных процессов в стране в последнее время. Это сигнал для дальнейшего снижения ключевой ставки, продолжил он и выразил уверенность, что к концу года «она точно снизится до 15%».

При этом Аксаков не исключил и более низкой ставки до конца декабря.

«Допускаю, что Центральный банк снизит ее к концу года даже ниже, чем 15% — 14, 13, а может быть даже и 12%», — предположил глава комитета по финрынку.

«Крайне реалистичный сценарий»: прогнозы экспертов и банков

Большинство опрошенных ТАСС аналитиков высказали мнение, что ЦБ повторит свое июльское решение снизить ставку сразу на два процентных пункта (или на 200 базисных пунктов) — в данном случае до 16%. В то же время значительная часть экспертов полагают, что регулятор ограничится снижением до 17%.

ТАСС также привел прогнозы участников рынка. Снижение ставки до 17% прогнозируют, в частности, банки Уралсиб и Россельхозбанк, московское рейтинговое агентство АКРА, инвесткомпании «Велес капитал» и «Цифра брокер».

Решение снизить ставку до 16% предсказывают Газпромбанк, Совкомбанк, Сбербанк, инвесткомпании «Ренессанс капитал», «БКС мир инвестиций», «Регион», рейтинговое агентство «Эксперт РА», инвестиционный холдин «Финам», управляющая компания «Альфа-капитал».

В начале сентября эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с RTVI назвал «крайне реалистичным» сценарий снижения ключевой ставки 12 сентября до 16%. Он не исключил, что до конца года ставка может быть еще снижена, но делать прогнозы пока рано.

Глава Сбербанка Герман Греф позднее высказал мнение, что на оживление российской экономики при текущих уровнях инфляции можно при ставке 12% и ниже. Ставку в 14%, которую эксперты Сбера прогнозируют до конца года, он назвал недостаточной, чтобы экономика стала оживать.

В свою очередь экономист Григорий Баженов усомнился, что до конца года ставка ЦБ снизится даже до 14%. Он допустил, что в сентябре ЦБ может пойти на снижение ставки на «пару процентов», но потом процесс остановится.

Что говорят Путин и Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя снижение ставки с 20% до 18% в июле, говорила, что условия позволяют продолжать процесс снижения, но подчеркивала необходимость «двигаться осторожно».

«В основе замедления инфляции и возвращения экономики к более сбалансированному росту лежит именно жесткая денежно-кредитная политика. <…> Важно сохранять необходимую жесткость в течение достаточно длительного времени, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к низким значениям», — заявила она.

О том, что нельзя резко снижать ключевую ставку, предупредил президент России Владимир Путин. Выступая на Восточном экономическом форуме, он напомнил, что ЦБ стремится к показателю инфляции «не более 4-5%».

«Но это связано с высокой ключевой ставкой, это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие здесь в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — заявил глава государства.