Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо «экономически истощить» Россию. Об этом он заявил в интервью телеканалу ProSiebenSat1, фрагмент из которого передает n-tv.

Мерц отметил, что у него «нет причин верить [президенту России Владимиру] Путину в какой-либо момент». По словам канцлера, в настоящее время российский лидер не видит «никаких поводов для перемирия с Киевом».

«Мы должны создать причину [для того, чтобы Россия пошла на мирное соглашение с Украиной]. С военной точки зрения это будет сложно, но с экономической точки зрения это возможно», — пояснил Мерц.

По его словам, необходимо убедиться в том, что Москва «не в состоянии поддерживать свою военную экономику». В частности, канцлер ФРГ предлагает усилить санкции против тех, кто продолжает вести торговлю на российском рынке.

О том, что Германия хочет нанести «максимально возможный ущерб» России заявил и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. В разговоре с РБК он указал, что этим вопросом сейчас озабочено федеральное правительство, поэтому планов требовать компенсации с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» нет.

Мерц и ранее говорил о неготовности России к переговорам с Украиной. Мнение о том, что встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится, канцлер ФРГ высказал после серии ночных ударов по Киеву 27-28 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков атаку на Киев объяснил тем, что «СВО продолжается», также наносятся «удары по объектам российской инфраструктуры, зачастую российской мирной инфраструктуры, со стороны киевского режима».

Комментируя слова Мерца, Песков отметил, что российский глава не исключает возможности личной встречи с украинским лидером, но считает, что это требует хорошей подготовки и дополнительных наработок на экспертном уровне.