Президент России Владимир Путин не исключает возможности личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что это требует хорошей подготовки и предварительных наработок на экспертном уровне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что до двустороннего саммита «дело не дойдет».

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. К сожалению, нет», — констатировал Песков, запись ответа которого приводит РИА Новости.

Он заверил, что российская сторона остается заинтересованной в том, чтобы такие переговоры состоялись.

«Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам. Все наши позиции доведены. Основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной — да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение», — заключил пресс-секретарь Путина.

Мнение о том, что встреча Путина и Зеленского не состоится, Мерц высказал после серии ночных ударов по Киеву 27-28 августа. Песков прокомментировал их словами о том, что «СВО продолжается», как продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, «зачастую мирной».

«Очевидно, встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным не будет, вопреки договоренности, достигнутой на прошлой неделе между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом Путиным», — заявил канцлер ФРГ во время совместного выступления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Одновременно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, что лидеры России и Украины не готовы закончить боевые действия. Она добавила, что Трамп позже сделает «дополнительные заявления» по этому вопросу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тема личной встречи Путина и Зеленского не поднималась на переговорах российского президента с американским коллегой на Аляске. По словам министра, она возникла позже, «можно сказать, экспромтом».

«Президент Путин четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка. <…> Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова», — сказал министр.

После переговоров в Вашингтоне 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами канцлер Германии Мерц заявил, что президенты России и Украины встретятся в течение ближайших двух недель. Репортер американского новостного сайта Axios и аналитик CNN Барак Равид также написал в X со ссылкой на осведомленный источник, что встречу надеются организовать до конца августа.

Президент США тогда объявил в соцсети Truth Social, что начал подготовку встречи российского и украинского лидеров. После этого политики и СМИ стали обсуждать варианты площадки такого саммита, называли в том числе Венгрию, Италию, Швейцарию, Турцию. Позднее сам Зеленский сказал журналистам, что готов встретиться с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции, но не в Венгрии и не в России.