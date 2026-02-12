Рост интереса россиян к книгам о геополитике вполне объясним и этот тренд может затянуться на несколько лет, то есть на период, пока «политическую карту мира будет штормить». Таким мнением в беседе с RTVI поделился автор «Ночного дозора», «Черновика» и других известных произведений, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.

«Ведомости» 12 февраля сообщили, что в 2025 году спрос на книги о геополитике увеличился на 14% по сравнению с 2024-м, достигнув 12,8 тыс. экземпляров в книжной сети «Читай-город». В денежном выражении продажи, по данным газеты, составили 7,9 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались «Мировой порядок» бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, «Мои прогнозы сбылись» основателя ЛДПР Владимира Жириновского и «Столкновение цивилизаций» американского политолога Сэмюэля Хантингтона.

По данным Wildberries, продажи «Мирового порядка» в штуках увеличились на 55% год к году, а книги Хантингтона — на 21%, речь идет о тысячах проданных экземпляров. При этом в цифровом сегменте динамика оказалась противоположной: выручка от книг о геополитике на «Литресе» сократилась на 22%, до 3,6 млн рублей, хотя в числе лидеров там остаются те же авторы.

Лукьяненко заявил RTVI, что рост интереса россиян к книгам о геополитике, учитывая непростую международную ситуацию, вполне естественен.

«Сейчас период достаточно бурной политической деятельности во всем мире. Мир меняется, все страны ищут какое-то новое место, новые правила взаимодействия. Люди пытаются разобраться, читают книги. Что ж, это хорошо. Собственно говоря, и Киссинджер, и Жириновский, все эти перечисленные лица — это люди, которые в политике разбирались и многие вещи предсказывали и объясняли», — заявил он.

По мнению писателя, в ближайшие годы этот тренд вряд ли утратит популярность, хотя лично ему бы хотелось, чтобы читатели переключились на что-то другое.

«Хотелось бы верить, что политика станет скучным занятием для политиков, а не для основной массы людей. Потому что, на мой взгляд, в мире есть много куда более интересных, веселых и душеполезных вещей, чем политика. Но, боюсь, что еще по меньшей мере несколько лет политическую карту мира будет штормить и возникать какие-то новые правила, новые проблемы, и все это будет устаканиваться, притираться друг к другу», — резюмировал собеседник RTVI.

В декабре 2025 года сеть книжных магазинов «Читай-город» объявила, что главным жанром года стал детектив. Самым быстрорастущим поджанром в рамках фантастики и фэнтези оказались «Мистика и ужасы». Их продажи выросли на 21%.

Среди классических авторов лидировал Фёдор Достоевский, чьи четыре романа вошли в топ-100. Новым открытием года стал Влад Райбер, продажи которого выросли в 11 раз. При этом спрос на нон-фикшен, включая эзотерику, книги по саморазвитию и учебную литературу, заметно упал.

В августе прошлого года книжный сервис «Строки» отметил 15-процентный рост интереса к антиутопиям в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущими семью месяцами. На вершине читательских предпочтений оказался роман Джорджа Оруэлла «1984», а самым популярным автором жанра стала российская писательница Яна Вагнер.

В топ-5 самых востребованных антиутопий также вошли «Фабрика-19» Денниса Гловера, «Тоннель» Яны Вагнер, «Сфера» Дэйва Эггерса и «Вонгозеро», снова написанная Вагнер. Среди авторов, чьи книги пользовались наибольшим спросом, Оруэлл занял второе место, а Эггерс — третье.