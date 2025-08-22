Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о присвоении гражданства страны кинокритику Антону Долину*, его супруге, бывшему директору отдела продаж Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing Наталии Хлюстовой, и двум их сыновьям. Это следует из документа, опубликованного на сайте главы Молдовы.

Гражданство Молдовы также получил журналист Глеб Пьяных*.

По данным телеграм-канала «ТЕМА», Долин получил молдавское гражданство по той же схеме, что и участники группы «Би-2» в 2024 году. В соответствии со статьей 88 Конституции Молдовы президент республики имеет право решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

В мае прошлого года гражданство республики получили бас-гитарист «Би-2» Максим Андрющенко, менеджер группы Алексей Левченко и члены их семей. Глава кабинета Санду Адриан Бэлуцел заявлял, что в отношении участников «Би-2» начались «репрессии» после того, как они осудили военную операцию в Украине.

«ТЕМА» утверждает, что о предоставлении молдавского гражданства также ходатайствуют режиссер Андрей Звягинцев и бизнесмен Евгений Чичваркин*.

Согласно закону «О гражданстве» Молдовы, паспорт страны предоставляется по рождению и происхождению, через усыновление, признание, восстановление статуса гражданина, а также натурализацию. Законодательство Молдовы допускает множественное гражданство.

Антон Долин* начинал свою карьеру на радиостанции «Эхо Москвы», вел программу на радиостанции «Маяк», был кинообозревателем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где рассказывал о новинках российского кинопроката и делал включения с Каннского и Берлинского кинофестивалей.

В сентябре 2020 года Долин* сообщил о прекращении своего участия в проекте и уточнил, что это решение принял не он и не создатели «Вечернего Урганта». В марте 2022 года критик рассказал о решении покинуть Россию, отметив, что у него нет вида на жительство и гражданства других стран. После отъезда он сообщил, что его аккаунты в мессенджерах были взломаны.

В октябре 2022 года Минюст включил Долина* в реестр иностранных агентов. В том же месяце стало известно, что его не указали в титрах документального фильма о режиссере Алексее Германе-старшем «Архитектор» и убрали его закадровый голос. Позднее он подтвердил, что подписал документ с просьбой убрать свое имя из списка авторов.

В июне 2024 года Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Долина* по делу об участии в деятельности нежелательной организации.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов