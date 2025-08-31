Президент России Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китай. В аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь российского лидера встретили с почетным караулом и красной ковровой дорожкой.

RT сообщил, что около 10:00 по местному времени (5:00 мск) Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus с китайскими номерами. На этой машине он будет передвигаться по стране в ходе официального визита, пишет РИА Новости.

Чем Путин займется в Китае

Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартует 31 августа в Тяньцзине. Участники обсудят перспективы взаимодействия по всем направлениям деятельности, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Лидер КНР Си Цзиньпин предложит странам ШОС пути «конструктивной защиты послевоенного международного порядка и совершенствования системы глобального управления», а также планирует подписать с другими участниками ряд документов по укреплению безопасности, экономического и культурного сотрудничества.

«В повестке — глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках», — передает пресс-служба Кремля.

Затем российский президент отправится в Пекин на трехстороннюю встречу с лидерами Китая Си Цзиньпином и Монголии Ухнаагийном Хурэлсух. Отдельные переговоры у Путина пройдут и с главами других государств.

Предыдущая встреча Путина и Си состоялась в Москве во время празднования 80-летия Победы. 8 мая лидеры провели официальные переговоры, которые, по словам российского президента, протекали в дружественной атмосфере и носили конструктивный характер. Позже в тот же день в неформальной обстановке за чаепитием они обсудили ситуацию вокруг Украины.

В последний день визита Путин примет участие в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. Предполагается, что высокопоставленным гостям продемонстрируют новые передовые образцы танков, истребителей, беспилотников и гиперзвукового оружия, которые находятся в арсенале Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил RTVI, что Китай собирается представить на параде «богатый ассортимент ракетного вооружения»: межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты средней дальности, новые крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие, новинки бронетехники, «доработанной и разработанной с учетом текущих вооруженных конфликтов», а также линейку зенитных ракетных комплексов, способных бороться даже со спутниками.