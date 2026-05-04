Президент США Дональд Трамп может задействовать своих солдат, которых выводит из Германии, для продолжения войны с Ираном, начала конфликта с Кубой или даже с Китаем. Таких вариантов не исключил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, пишет Life.ru.

«Почему бы не высвободить часть солдат для того, чтобы продолжить агрессию против Ирана, начать против Кубы, а может быть, даже заложен вариант военного конфликта с Китаем в не таком уж далеком будущем. Короче, солдаты лишними не будут — так, наверное, думает Трамп», — предположил эксперт.

Однако более вероятно, по его мнению, что решение Трампа является просто демонстративным — выразить недовольство канцлеру Фридриху Мерцу за его критику и «как-то ущипнуть» Германию и Европу в целом.

Перенджиев отметил, что со стороны главы Белого дома это скорее «слабый намек», поскольку всего в ФРГ размещены 36 тыс. американских военных, а речь идет о выводе более 5 тыс.

Другое дело, что это может стать ощутимым экономическим ударом для Германии, особенно для того муниципалитета и федеральной земли, где они квартировались, продолжил Перенджиев.

«Там уже привыкли подстраиваться под американских военных — предприниматели выпускают товары, организуют услуги именно под них», — пояснил политолог.

По его словам, Мерца тревожит, что бюджет может лишиться приличной части дохода. В стране и так экономический кризис, а сокращение контингента США станет «еще одним значительным упадком», заключил собеседник сайта.

Со второй попытки

Трамп во время своего первого президентского срока в 2020 году уже отдавал приказ вывести из Германии 9,5 тыс. американских солдат. Предполагалось, что часть их них переведут в другие места, а именно в Польшу и другие страны-союзницы, а остальные вернутся домой.

Высокопоставленные американские чиновники тогда утверждали, что инициатива исходила от генерала Марка Милли, который возглавлял Объединенный комитет начальников штабов (высшая военная должность в США). Они отрицали, что решение связано с напряженностью в отношениях между Трампом и канцлером Ангелой Меркель.

Как объясняли чиновники, необходимость в широком военном присутствии США в Германии отпадает благодаря общему увеличению расходов на оборону со стороны НАТО.

Однако вывод войск так и не состоялся. Трамп не смог переизбраться на второй срок в 2020 году, а сменивший его на посту президента Джо Байден отменил приказ вскоре после вступления в должность в 2021-м.