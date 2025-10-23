Саммит ЕС в Брюсселе продлится весь день, но главам государств Евросоюза и премьер-министрам, как и всем людям, тоже надо есть. Так что в расписании предусмотрен обеденный перерыв, к которому начали готовиться заранее. Издание Politico опубликовало меню блюд, которые смогут отведать европейские лидеры.

«Заседание сегодняшнего саммита в самом разгаре, и уже идет подготовка к рабочему обеду лидеров», — говорится в публикации.

Так, в специальном меню оказались:

Лангустин с юдзу, сельдереем и яблоком,

Филе телятины с артишоками и жареной полентой,

Свежие фрукты в ассортименте

Ранее Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. В него, в частности, вошли запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, ограничение на передвижение российских дипломатов, а также запрет на предоставление туристических услуг в России.

Помимо этого, под рестрикции попали несколько банков в том числе белорусских и таджикских, 117 танкеров «теневого флота» России, а также российские и иностранные компании, среди которых оказались юрлица из Индии, Таиланда, Китая и Гонконга.