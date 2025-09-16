В мире есть недружественные по отношению к России правительства, но не государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке музыкального конкурса «Интервидение» — российского аналога «Евровидения». Видеотрансляция мероприятия доступна в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы российской дипломатии, Москва постепенно отказывается от применения самого термина «недружественные страны». Это заявление Лавров сделал, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии в «Интервидении» артистов из зарубежных стран, с которыми у России сейчас напряженные отношения.

«Мы постепенно отходим от термина “недружественные страны”, хотя в законодательстве он остается, но, как президент [России Владимир Путин], выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул — для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации», — объяснил журналистам Лавров.

Список недружественных стран и территорий, созданный в 2021 году, был официально утвержден российским правительством в марте 2022 года — практически сразу же после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В него планировалось вносить зарубежные государства, которые предпринимают враждебные действия в отношении России, ее граждан, организаций и зарегистрированных в ней юридических лиц. Летом того же года список расширили, а осенью — еще дополнили, и сейчас в нем числятся более полусотни государств.

«Интервидение-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Указ о проведении конкурса был подписан российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2025 года. От России на музыкальном состязании выступит певец Shaman (Ярослав Дронов), также будут представлены Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. От участия в конкурсе отказался Азербайджан, власти которого запретили все связанные с Россией культурные мероприятия.