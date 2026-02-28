Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить название военной операции против Ирана со «Щита Иудеи» на «Львиный рык», вызвало волну споров в социальных сетях. Какие мнения есть по этому поводу — в материале RTVI.

Основные гипотезы, выдвинутые пользователями соцсети Х, приводит телеканал Al Jazeera. Придумывать звучные и символичные названия для силовых операций — давняя традиция израильских властей. Две предыдущих назывались «Гроздья гнева» и «Колесницы Гидеона».

По одной из версий, смена названия операции связана с тем, что первый вариант «связывал агрессию с Торой и придавал ей религиозное измерение», выходящее за рамки военной кампании.

Некоторые пользователи предположили, что образ льва символизирует «мощь и престиж», «связан с израильским наследием» и «отражает характер операции как позицию регионального доминирования».

Другие комментаторы отметили, что историческим символом колена Иуды — сильнейшего среди сынов Израилевых — является лев.

«Такой подход отражает стремление военного истеблишмента включить религиозные и национальные символы, чтобы придать военным операциям моральную и религиозную легитимность, а также представить удары по региональным противникам как оборонительные действия», — поясняет Al Jazeera.

По мнению пользователей Х, изменение названия с «Щит Иуды» на «Рычание льва» придает операции более явно наступательный характер, поскольку рычание ассоциируется с властью, контролем и утверждения своего присутствия.

Ранее Израиль сообщил о предполагаемой гибели командира КСИР и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов по центру Тегерана. Израильский источник заявил Axios, что целью спецоперации является устранение правящей верхушки Исламской республики и смена режима власти в стране.