В центре Петропавловска-Камчатского 54-летняя женщина погибла на автобусной остановке из-за падения глыбы льда с здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Советской.

«Установлено, что происшествие стало возможным по причине бездействия управляющей организации ООО УК «Актив», должностные лица которой не приняли мер к надлежащему содержанию многоквартирного дома», — отметили в прокуратуре.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Следователи устанавливают причины произошедшего.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев заявил, что не хватает слов, чтобы выразить то сожаление и боль, «которые приходится испытывать после очередной трагедии, которой можно было избежать».

«Не смотря на бесконечные предписания и привлечение к ответственности ряда управляющих компаний, собственников зданий и строений, все равно остаются те, кто пренебрегает элементарными мерами безопасности, выполнением обязательных требований по очистке от снега и льда крыш и козырьков», — написал он в телеграм-канале.

Беляев назвал халатность главным преступником в этой ситуации.

«Вопросы вновь к управляющей компании, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года», — сказано в сообщении главы округа.

По его словам, только с начала года компании трижды выдавались предостережения о необходимости расчистки кровель МКД от снега, одно из них касалось именно этого дома — Советская, 38.

«Неужели бездействие стоит человеческой жизни?! Мои глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Разделяю вашу боль потери,» — добавил Беляев.

Как сообщает «Камчатская жизнь», на остановке находились две женщины.

«Я услышала грохот, меня ударило в спину, и я упала на колени. А когда встала, повернулась и увидела, что Светлана лежит под грудой льда и пластика», — рассказала телегам-каналу выжившая женщина-очевидец.

По данным собеседницы издания, погибшей было 53-54 года. Ее сын, по словам очевидца, погиб на СВО.

«Светлана взяла под опеку племянницу с Алтая. Женщина стояла на остановке, чтобы поехать за ней в школу. Но ее жизнь оборвала рухнувшая с нечищенной крыши дома на Советской, 38, глыба льда», — отметила знакомая погибшей.

KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства сообщает, что за неделю до гибели женщины ГЖИ Камчатки предупреждала прокуратуру о проблеме с УК «Актив». Было зафиксировано отсутствие очистки крыши от снега и льда, а также не проведены работы по предотвращению скольжения на подъездах. Жилой дом находится под управлением УК с 2024 года, отмечает издание.

По данным KamchatkaMedia, за первый квартал 2026 года возбуждено 82 административных дела, половина из которых связаны с ненадлежащими работами по очистке снега. Нарушителями чаще всего оказываются управляющие компании, их редко штрафуют, хотя нарушения фиксируют часто.

Руководитель ГЖИ Камчатского края Эльвира Кравченко заявила о важности устранения проблем вовремя. «Наша задача предупредить катастрофы заранее, ведь последствия промедления видны сегодня на примере улицы Советской», — отметила она.