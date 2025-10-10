Президент Беларуси Александр Лукашенко считает «глупостью полной» решение не присуждать Нобелевскую премию мира американскому главе Дональду Трампу. По его словам, Трамп сделал в этом направлении «немало», но теперь «может обидеться».

Лукашенко напомнил, что в 2009 году Нобелевскую премию мира получил Барак Обама — 44-й президент США, который руководил страной с 2009 по 2017 год. По мнению белорусского главы, демократу эта награда досталась незаслуженно, поскольку он якобы не сделала «вообще ничего [значительного]».

При этом Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира «со всех позиций», убежден Лукашенко. По его словам, сделав выбор в пользу другого лауреата комитет оказал «очень плохую услугу». Награждение американского лидера означало бы, что он в перспективе «привязан <…> к мирному процессу».

«Близорукое решение. Вообще непонятно какое решение», — заключил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не может говорить о правильности решения Нобелевского комитета. Вместе с тем российский лидер считает, что Трамп многое делает для того, чтобы разрешить кризисы, длящиеся «годами, а иногда и десятилетиями».

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что Россия поддержала бы присуждение республиканцу Нобелевской премии мира, если бы ее позиция играла решающую роль.

Кто получил Нобелевскую премию мира-2025

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Всего на награду претендовали 338 кандидатов, в числе которых был и Трамп.

Мачадо 58 лет. Представители Нобелевского комитета отметили, что она получила награду за «неустанное» продвижение демократических прав народа Венесуэлы. Организаторы премии напомнили, что раньше оппозиция Венесуэлы была разделена, но Мачадо стала объединяющей фигурой и сплотила ее.

Оппозиционерка не колебалась в сопротивлении милитаризации венесуэльского общества, поэтому ей удалось добиться «справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Нобелевскую премию мира могут получить как физические лица, так и организации. В 2024 году эту награду забрала японская ассоциация Nihon Hidankyo. Она объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.