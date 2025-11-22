Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины и двух католических священников. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала она.

По словам Эйсмонт, Лукашенко помиловал 31 украинца по просьбе Украины «в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государства». Решение было принято «в развитие договоренностей» между белорусским лидером и президентом США Дональдом Трампом.

«Буквально сейчас, в эти минуты происходит передача их украинской стороне», — сказала Эйсмонт.

Власти Украины пока не комментировали заявление белорусской стороны.

Двух католических священников, осужденных в Беларуси за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, Лукашенко помиловал 20 ноября по просьбе папы римского Льва XIV, отметила Эйсмонт.

Сейчас Минск ведет переговоры с различными странами, в том числе с США, они «находятся в активной фазе», добавила пресс-секретарь президента.

Это уже восьмое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году. В сентябре белорусский президент помиловал 25 человек, осужденных за экстремизм.

9 ноября Трамп заявил, что Вашингтон намерен договориться с Минском об освобождении 50 заключенных. Тогда же глава Белого дома объявил, что решил выдвинуть заместителя своего спецпосланника по Украине Джона Коула на должность специального посланника США в Беларуси.

В начале ноября США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».