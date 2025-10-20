Посетители концерта народного артиста России Григория Лепса во Владивостоке выразили возмущение поведением певца на сцене. По их словам, он вышел на сцену якобы в нетрезвом виде и позволял себе нецензурные высказывания в ходе выступления. Об этом пишут «Дальневосточные ведомости».

«Неподобающее поведение»

Концерт Лепса во Владивостоке прошел 19 октября в концертном комплексе «Фетисов Арена». Стоимость билетов составляла от 3,2 тыс. до 20 тыс. рублей.

«Мы пришли насладиться его голосом, любимыми песнями, а получили неподобающее поведение», — приводит издание слова женщину, посетившую концерт.

По словам комментаторов, Лепс появился перед зрителями якобы в состоянии алкогольного опьянения, обращался к залу, используя бранные выражения, и исполнил лишь часть песен.

Часть посетителей концерта покинули концерт до его завершения, пишут «Дальневосточные ведомости».

«Это было просто неуважение к своему зрителю! Не настроенный звук, маты, песни орались как по пьяни в караоке», — написала другая посетительница в комментариях к публикации «Дальневосточных ведомостей».

«Периодически рвет башню»

Некоторые комментаторы разделили возмущение недовольных посетителей концерта. В частности, один из пользователей призвал не ходить на выступления Лепса из-за неуважения к зрителю.

«Вероятно, на столе накануне была не одна рюмаха. Пусть едет в Лондон», — написал другой комментатор.

В ответ на его слова прозвучало предположение, что исполнитель мог находиться в трезвом состоянии, в то время как «у него периодически рвет башню».

«Явно не из-за алкоголя»

Некоторые зрители усомнились в том, что поведение Лепса было вызвано алкогольным опьянением, и дали высокую оценку его выступлению.

«От артиста во время концерта прозвучало, что самочувствие у него, мягко скажем, не очень, да и по поведению на сцене это было видно, и это явно не из-за алкоголя, как многие пишут. Отработал программу отлично, мы ушли довольные и исполнителем и его командой», — написала посетительница концерта.

Она также выразила недоумение в связи с поведением родителей, которые привели детей «на концерт, где будет идти речь об алкоголе и о том, что идет вразрез с вашими нормами воспитания вашего чада». У мероприятия было возрастное ограничение 12+.

«Лично мы были удивлены видеть в зале, совсем юных зрителей, которым явно и 10 не было, что уж там про 12 и говорить», — написала пользовательница.

В комментариях был опубликован ролик с концерта, на котором видно как Лепс подпрыгивает на сцене. Выложившая его пользовательница выразила уверенность, что если бы артист находился в нетрезвом состоянии, то он не смог бы удержаться на ногах.

«Ну такой вот дядька, матершинник немного. Да, пел иногда тяжело, видно было что с трудом и из-за этого злился. Но голос такая штука. Можно проснуться, а разговаривать не можешь. Может, приболел», — предположила она.

Ее поддержал другой комментатор, который похвалил певца за то, как он в 63 года «гланды рвет» и назвал концерт «лучшим, что было в жизни», несмотря на нецензурную лексику и курение.

В ответ на претензии касательно того, что Лепс исполнил лишь часть песен, комментаторы также обратили внимание на то, что певец исполнил основные хиты уже после того, как некоторые зрители ушли с концерта.

«Было очень круто. Звук и исполнение. Ну да, покривлялся немного. Но это Лепс, странно от него другого ожидать. Матюкнулся, покурил, про алкоголь спел, что это хорошо. Тем не менее, благодарил зрителей за то, что пришли и много раз это делал», — похвалил артиста один из комментаторов.

«Он лучший»

Большинство комментаторов встали на защиту Лепса и назвали «враньем» все претензии в его адрес.

«Все написанное вранье. Пел три часа без остановки!!! Был трезв абсолютно. Выложился на все 100%», — написала женщина в комментариях.

По словам другой посетительницы концерта, Лепс исполнил 32 песни, а зрители «знали, на кого идут и мат не был сюрпризом».

«По звуку. Все было на уровне, и отстроенное на профессиональном уровне. Некоторые артисты приезжают и даже такой звук не могут себе сделать», — отметил зритель концерта, предположивший, что местная пресса пытается привлечь к себе внимание критикой в адрес певца.

«Был вчера на концерте, концовка была мощнейшая… На самом деле с ним никто не сравнится, он не такой, как все, это однозначно. Он лучший. Музыканты и бэк-вокал — 10 из 10», — согласился с ним другой посетитель мероприятия.

В пресс-службе «Фетисов Арены» заявили РИА Новости, что не получали жалоб о обращений о возврате денег от зрителей концерта Лепса.