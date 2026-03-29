Возвращение актера Михаила Ефремова на сцену после освобождения из колонии обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, рассказал режиссер Никита Михалков в интервью информационной службе «Вести».

«Я попросил президента, я поговорил с Владимиром Владимировичем, я объяснил ситуацию. Я понимал всю сложность и моей просьбы, и исполнения этой просьбы. Все равно так или иначе это трагедия для другой семьи», — рассказал он.

По словам Михалкова, у него и Путина были «большие сомнения» по этому вопросу, в частности были мысли «сорвется или не сорвется» Ефремов после выхода на свободу.

«Владимир Владимирович очень глубоко к этому отнесся, это не было такое, так сказать, [решение в стиле] „ну давай“. Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал. Мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — поделился режиссер.

Как рассказал Михалков, он спросил президента, как бы тот поступил в такой ситуации, если бы был на его месте. В результате вопрос был решен после того, как Путин спросил режиссера: «Ты берешь на себя ответственность?»

После этого Ефремов «вернулся», став «другим человеком абсолютно», отметил Михалков.

«Дело заключалось в том, что <…> этот опыт страшный может быть полезен в том, что он делает для тех, кто сидит в зале. Этот опыт никуда не девается — ни в страшных снах, нигде <…> Я подумал, что, может быть, <…> этот его жизненный опыт [был нужен], чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал — в актерском. <…> К сожалению, мы приходим к каким-то выводам через боль, через скорбь, через испытания, через трагедии. Так устроена жизнь», — пояснил режиссер.

Михалков добавил, что очень хочет, чтобы Путин посмотрел поставленный им спектакль «Без свидетелей», ставший первой работой Ефремова после освобождения из колонии. Он напомнил, что пригласил президента в свой театр «Мастерская «12» на заседании Совета по культуре 25 марта. Путин тогда поблагодарил режиссера за приглашение.

Кроме того, Михалков также рассказал, что изначально поставил Ефремову несколько условий для его возвращения на сцену: актер не должен сниматься в кино, давать интервью или играть где-либо еще, а обязан сосредоточиться на лечении и реабилитации.

«Он выполнил идеально все наши договоренности», — отметил режиссер.

Приглашение Ефремова на работу в театр Михалков связал с желанием, чтобы тот не чувствовал себя ущербным и не пытался искать каких-либо привилегий на стороне. По словам режиссера, после выхода из колонии актеру предлагали «золотые горы», но он «идеально себя вел с точки зрения пиара», отказываясь от подобных способов заработка.

«Мне показалось, что он сам не видит другого выхода, кроме как в работе и в том, чтобы сосредоточиться на деле, а не на пиаре», — указал он.

Летом 2025 года журналистка Ксения Собчак рассказала, что Ефремов получил условно-досрочное освобождение (УДО) благодаря содействию Михалкова. Она утверждала, что актер из колонии написал режиссеру письмо, которого его «тронуло».