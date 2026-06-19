Лидер политического блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, построивший крупный бизнес в России, пообещал добиваться отмены российских ограничений на армянский импорт. Он заявил, что создаваемый в республике координационный совет оппозиции намерен обратиться к властям в Москве, передает Armenia Today.

Карапетян подчеркнул в интервью редакторам местных СМИ, что введенные временные запреты наносят ущерб не официальному Еревану, а обычным гражданам Армении, предпринимателям и представителям армянского бизнеса в России.

«Все это необходимо остановить как можно скорее», — заявил он.

По словам Карапетяна, правительство Никола Пашиняна, чья партия победила на недавних парламентских выборах, не имеет ни желания, ни возможностей исправить ситуацию. Поэтому оппозиция возьмет инициативу в свои руки и попытается наладить контакт по этому вопросу с российскими властями, продолжил он.

Карапетян, чья группа компаний «Ташир» занимает второе место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости», указал на высокую зависимость армянской экономики от отношений с Россией. В частности, основная часть армянской сельхозпродукции импортируется в РФ, а из России в республику поступает значительная доля денежных переводов.

Торговый оборот с Европой, напротив, несопоставимо мал, сравнил Карапетян. Он считает, что быстро заменить российский рынок европейским невозможно.

«Торговый оборот с европейскими рынками составляет примерно 200 с чем-то миллионов евро. Чтобы вы представляли, что это такое: <…> это в два или три раза меньше оборота моей компании с экономикой Армении», — приводит портал слова политика.

Он заключил, что если оппозиционные силы не объединятся и не попытаются восстановить отношения с Москвой, то республике будет грозить экономический коллапс.

Россельхознадзор последовательно вводил ограничения на ввоз армянских товаров с 21 мая. Первыми были запрещены цветы из Армении, затем коньяк и вино, потом овощи, фрукты и зелень (томаты, огурцы, перец, клубника). В начале июня под ограничения попала рыба. С 12 июня ограничения распространились на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения, включая транзит в страны ЕАЭС; исключение составили только консервы.

Согласно окончательным итогам выборов 7 июня, блок «Сильная Армения» набрал 23,27% голосов — он получил 29 депутатских мандатов. Правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна, получившая 49,7% голосов, забрала 64 мандата из 105. В парламент также прошел блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — у него 9,9% голосов, что дало 12 мандатов.

За полтора месяца до выборов Карапетян заявил об отказе от гражданства России и Кипра, чтобы оставаться только гражданином Армении. Он также сообщил, что «раньше» был президентом группы компаний «Ташир», однако до сих пор значится в этой должности на ее сайте.