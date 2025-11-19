Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал западные страны дать решительный отпор якобы растущему числу гибридных атак со стороны России, которые он охарактеризовал как потенциально «катастрофические».

В своей статье «Противодействие гибридной войне: активная стратегия», опубликованной во вторник, он подверг критике «инерцию» европейских государств и стран НАТО.

«Гибридная война непрерывна и атакует критически важную инфраструктуру, центры принятия решений, службы первой необходимости и саму структуру каждой страны, ежедневно увеличивая риск катастрофического ущерба. Мы подвергаемся атакам, время действовать — сейчас», — пишет Крозетто.

По мнению итальянского министра, отсутствие реакции западных стран «абсурдно», как если бы при наземных боевых действиях они решили «просто баррикадироваться дома».

Крозетто охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «асимметричный конфликт», при котором медленное принятие решений в ЕС и НАТО на основе консенсуса приводит к тому, что действия Запада «постоянно отстают» от российской активности.

Помимо России, аналогичные угрозы, по его словам, исходят от Китая, Ирана и Северной Кореи. Крозетто утверждает, что Кремль практикует «комплексное использование военных и невоенных инструментов для дестабилизации своих конкурентов, подрыва их внутренней сплоченности и влияния на их политическую волю».

В качестве примеров министр обороны Италии привел операции против помогающих Украине оборонных и транспортных компаний, пожары на польских складах с оборудованием для ВСУ, миграционный кризис на белорусско-польской границе, блокировку работы европейских аэропортов из-за неизвестных беспилотников и предполагаемое «вмешательство Москвы» в президентские выборы в Румынии.

По данным пражского аналитического центра Globsec, с января по июль в Европе (преимущественно в Польше и Франции) было зафиксировано более 110 актов саботажа и его попыток, осуществленных лицами, якобы связанными с Россией.

Крозетто предупредил, что Запад рискует позволить России победить «через истощение». Особое внимание министр уделил информационному противоборству:

«Эти инструменты… косвенно влияют на убеждения, устойчивость, суверенитет в принятии решений и политическую стабильность государств».

В качестве мер противодействия глава Минобороны Италии предложил создать Европейский центр противодействия гибридной войне, сформировать киберподразделение численностью 1500 человек и привлечь экспертов по противодействию дезинформации и защите цепочек поставок, а также военных специалистов в области искусственного интеллекта.

Ранее экс-глава ФСБ и бывший премьер-министр Сергей Степашин заявлял о том, что сейчас идет Третья мировая война в гибридном формате. По его словам, Россия впервые с 1920-х годов столкнулась «с агрессией против всего цивилизованного мира, с попыткой поставить этот цивилизованный мир на колени». В 2023 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что страна вступила в гибридную войну с западными противниками и вынуждена будет еще долго ее продолжать.

К готовности вступить в гибридную войну с Россией Европу через три-четыре года призывали французские власти, а замминистра обороны Польши говорил, что его страна уже ее ведет.