Московский городской суд отменил приговор по одному из уголовных дел в отношении актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой* — об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК). Оно направлено на повторное рассмотрение, сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.

По его словам, решение о пересмотре принято на формальном основании — из-за «нарушения подсудности» при рассмотрении в первой инстанции: вместо мирового судьи дело разбирал районный суд. Инициатором обжалования выступила прокуратура, пояснил Соловьев РИА Новости.

Прокуратура подала ходатайство 21 января текущего года. Адвокат тогда уточнял, что районные суды не имеют права рассматривать дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

7 октября 2025 года Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии. Наказание было назначено по совокупности двух приговоров — по ст. ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и ст. 330.1 УК (неисполнение обязанностей иноагента).

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил ее к шести с половиной годам колонии по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, Лазарева* в одном из интервью одобрила атаки украинских БПЛА на Москву, назвав это допустимым и необходимым.

Адвокат настаивал на отсутствии состава преступления, поскольку телеведущая своими словами не пыталась повлиять на ход военных действий. В январе 2026 года Верховный суд оставил приговор в силе, отклонив жалобу защиты.

Актриса покинула Россию в феврале 2022 года вскоре после начала специальной военной операции. Она публично выступила в поддержку Украины и неоднократно критиковала действия российских властей. По данным СМИ, сейчас Лазарева* живет в Испании.

В июле 2022 года Минюст включил ее в реестр иностранных агентов. Летом 2024 года Росфинмониторинг внес Лазареву* в список террористов и экстремистов. Позднее ее объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов