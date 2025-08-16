В Анкоридже, где проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, началась еще одна акция протеста, приуроченная к саммиту. На этот раз демонстранты собираются в центральном парке Делани, где в 13.30 пятницы по местному времени (0.30 ночи субботы по Москве) готовятся развернуть «один из самых больших в мире» флагов Украины. Его будет видно с воздуха. «Синхронизировано с саммитом Трампа и Путина», — объявили организаторы.

Сама акция запланирована с двух до трех часов дня по аляскинскому времени. Для нее заранее искали 90 волонтеров — чтобы развернуть полотнище и сфотографировать его с воздуха.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы донести идею единства и отправить сообщение двум нашим коррумпированным гостям. Этот флаг будет виден пролетающим над головами самолетам, прохожим, транспортным средствам — и его будут снимать сверху. Для создания флага требуется, чтобы около 90 человек развернули его, подготовили и помогли с съемкой», — объявили организаторы в соцсети Facebook*.

Накануне они сообщили, что «флаг уже на пути в Анкоридж».

Откуда именно прибудет флаг и каков его размер, не сообщалось.

Делани-парк — центральный в городе. Здесь расположены три мемориала — в честь ветеранов, Мартина Лютера Кинга-младшего и папы римского Иоанна Павла II.

Ранее в Анкоридже уже состоялась акция в поддержку Украины на фоне приезда Путина и Трампа на Аляску.

