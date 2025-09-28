В Москве 28 сентября прощаются с российским режиссером и ведущим Тиграном Кеосаяном. Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Проститься с Кеосаяном приехали режиссер Карен Шахназаров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, юморист Евгений Петросян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певец Филипп Киркоров, телеведущий Эрнест Мацкявичус, актеры Владимир Машков и Федор Бондарчук, певица Лариса Долина, медиаменеджер Арам Габрелянов.

Среди прочих в толпе заметили и голливудскую звезду Стивена Сигала. Актер давно связал свою жизнь с Россией. Сигал получил российское гражданство в 2016 году. В 2018 году он был назначен «на общественных началах» специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

«Тигран жил в режиме вспышки. Если для всех вспышка — это что-то одномоментное, то он жил так из года в год», — сообщил телеканалу RT журналист Дмитрий Киселев.

«Он всегда умел поддержать. Всегда находил нужные слова, дела и поступки для того, чтобы протянуть руку помощи. И самое главное — он был фантастически добрым человеком», — заявила РЕН Мария Захарова.

«Я просто была абсолютно влюблена в него как в человека, потому что такого юмора глубокого, какой бывает только у кавказцев, его ещё поискать надо, такого обаяния — его вообще найти невозможно», — призналась посол России на Маврикии Ирада Зейналова.

На похороны Кеосаяна прислали венки президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что все желающие могут проститься с ее мужем в 15:00. Сама глава RT в настоящее время проходит курс лечения от онкологического заболевания.

О смерти Тиграна Кеосаяна стало известно в пятницу. Он скончался в возрасте 59 лет, после того, как провел в коме около года. Маргарита Симоньян рассказывала, что у ее супруга «очень больное сердце». Сам Кеосаян говорил, что перенес три инфаркта и носит кардиостимулятор.