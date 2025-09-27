Прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном, который умер на 60-м году жизни, пройдет 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале его вдова главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте», — написала она.

Симоньян попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут действовать во время церемонии прощания, отметив, что «такие сейчас правила».

Вдова Кеосаяна отметила, что много людей пишут о возможности попрощаться.

«Спасибо, что молились, что любили и любите его», — написала Симоньян.

Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев пребывания в коме. Режиссер попал в больницу в тяжелом состоянии в декабре 2024 года. В январе он пережил клиническую смерть и с тех пор не приходил в сознание. Ранее Кеосаян перенес несколько инфарктов, в том числе в 2008 и 2010 годах, после чего ему провели аортокоронарное стентирование. Как сообщал сам режиссер, в общей сложности он пережил три инфаркта и носил кардиостимулятор.

Президент России Владимир Путин направил семье Кеосаяна телеграмму, в которой назвал его выдающимся и талантливым человеком, «которого мы все искренне любили». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил RTVI, что режиссер запомнится как многогранный и очень хороший человек.