Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе RTVI жестко раскритиковал существующую систему охраны школ после нападения школьника с ножом в Одинцово, назвав ее «полной ерундой». По его мнению, для реальной безопасности детей необходимо передать охрану учебных заведений подразделениям Росгвардии, а не полагаться на пожилых вахтеров и неисправные металлоискатели.

«До тех пор, пока школу не начнет охранять Росгвардия, это всегда бабушки, дедушки, которые вообще ничего не могут, металлоискатели, которые не работают, это полная ерунда», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что фракция СР будет настаивать на усиление безопасности школ сотрудниками Росгвардии, даже несмотря на дополнительные бюджетные расходы: «Конечно, это потребует денег, но давайте уж, если уж мы хотим обеспечить безопасность детей, давайте не пожалеем этих денег!»

Миронов также связал трагедию с системными проблемами в образовании, указав на избыточную занятость учителей подготовкой детей к ЕГЭ. По его словам, у педагогов «некогда вообще просто с ребенком поговорить», что лишает их возможности вовремя заметить тревожные настроения в классе. В связи с этим политик призвал отказаться от «болонской системы» и ЕГЭ, вернувшись к традиционной модели, где классный руководитель может проводить беседы с учениками, чтобы понимать, что с ними происходит.

Ранее предложения по усилению охраны школ прозвучали и от других депутатов Госдумы. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила RTVI , что для приведения образовательных организаций в состояние, соответствующее требованиям по противодействию атакам, требуется порядка 3-4 млрд рублей по данным Минпросвещения.

Она заявила, что охраной школ должна заниматься Росгвардия. По мнению Останиной, родители не будут возражать против более строгих, «аэропортовых» мер контроля на входе, так как школа является особым объектом. При этом депутат подчеркнула, что проблема лежит глубже физической безопасности и связана с психологическим неблагополучием подростков, на которое школьная система зачастую не реагирует.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RTVI также высказывался за привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, отметив необходимость профессионального подхода к безопасности детей.