У президента Украины Владимира Зеленского есть всего «несколько дней» на то, чтобы определиться с ответом по предложенному Вашингтоном мирному плану урегулирования конфликта и озвучить его. Такое условие, как утверждает деловая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники, ему поставил американский лидер Дональд Трамп.

Сам Зеленский ранее подтверждал, что на недавней встрече спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер настаивали на том, чтобы он принял «быстрое решение» по подготовленному Белым домом плану прекращения огня. Сам американский лидер выражал надежду на то, что ему удастся убедить стороны заключить соглашение до наступления католического Рождества, то есть к концу 2025 года.

Накануне Трамп признавался, что «немного разочарован» той неспешностью, с которой Зеленский относится к доработанному Вашингтоном мирному плану — он даже еще с ним не ознакомился.

Сегодня газета Politico опубликовала материал о том. что в ходе переговоров США якобы давят на Украину с требованием согласиться на отказ от всей территории Донбасса, включая ту, которая пока еще находится под контролем ВСУ. По словам источника издания, на этом условии настаивает российская сторона, поэтому Вашингтон ищет пути давления на Киев.

Кроме того, Трамп поделился мнением о том, что настало время провести президентские выборы на Украине. Зеленский, официальный срок пребывания которого у власти уже истек, но был автоматически продлен в связи с военным положением, заявил о своей готовности баллотироваться.