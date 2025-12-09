США настаивают на том, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донбасса, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Однако Киев с этим решением не согласен, из-за чего переговоры между странами «зашли в тупик».

«Что касается территориального вопроса, то американцы настроены просто: Россия требует от Украины отказаться от территорий, и США продолжают думать, как это осуществить», — пояснил собеседник издания.

Вместе с тем он убежден, что фиксация на нынешней линии фронта была бы наиболее реалистичным вариантом. Однако Москва, по словам источника Politico, требует, чтобы Киев «оставил территорию [Донбасса]», поэтому Вашингтон ищет механизмы, которые «так или иначе» приведут к этому.

Украина, в свою очередь, утверждает, что уступки могут привести к дальнейшему продвижению российской армии. «Поэтому важно, как поведет себя Америка, как посредник или она склонится на сторону русских?» — добавил европейский чиновник.

Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только после того, как ВСУ покинут подконтрольные участки Донбасса. Если они не уйдут самостоятельно, то российская сторона добьется этого «вооруженным путем», пояснил президент.

После этого экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заверил: пока Владимир Зеленский возглавляет страну, он не подпишет соглашение об отказе от территорий в обмен на мир. По словам Ермака, на такой шаг не пошел бы «ни один здравомыслящий человек».

Экс-глава ОП подчеркивал, что по территориальному вопросу Киев готов обсуждать только то, где должна проходить линия соприкосновения сторон конфликта. Издание The Atlantic, которому Ермак давало интервью, отметило, что такая позиция резко ограничивает украинских переговорщиков в процессе достижения мирного соглашения.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что находящиеся под контролем Украины территории Донбасса — ключевой пункт спора. По его словам, речь идет о 30-50 километрах.

Сецпосланник президента США по Украине Кит Келлог уточнил, что вопрос принадлежности Донбасса является одним из финальных на пути к достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта.