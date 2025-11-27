Россия может получить под контроль всю территорию Донбасса в течение года. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов.

Живов отметил, что скорость продвижения ВС России зависит от многих факторов. Если не будет «дополнительных сил», то весь Донбасс, включая участки, подконтрольные ВСУ, окажется российским до конца года, а если появятся, то раньше, уточнил он.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин, отвечая на замечание RTVI о том, что окончание боевых действий прогнозируют каждый год, заметил, что сейчас стороны приближаются к завершению конфликта. По его словам, спецоперация может закончиться уже в 2026 году, поскольку США признали право России на ее национальные интересы, а также безопасность и защиту.

«Не каждый год Соединенные Штаты признают за Россией право на ее национальные интересы на Украине. А вот лед двинулся, господа присяжные заседатели», — подчеркнул Литовкин.

Во время недавней встречи в Киеве министр армии США Дэн Дрисколл призывал Украину подписать мирное соглашение как можно скорее, сославшись на то, что российская армия наращивает масштаб и темп своих воздушных атак. По его словам, ситуация для Украины будет лишь ухудшаться, а американская оборонная промышленность не способна поставлять оружие в необходимых объемах.

27 ноября истекает символический дедлайн, который президент США Дональд Трамп поставил Киеву для подписания рамочного соглашения по мирной сделке. Как сообщил Axios глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Владимир Зеленский намерен «как можно» скорее встретиться с американским коллегой, чтобы завершить работу над мирным соглашением.

По данным ABC News, сейчас стороны работают над сокращенным планом мирного договора из 19 пунктов (изначально в нем было 28 пунктов — прим. RTVI). Из него убрали положения об амнистии за действия, совершенные во время военного конфликта, а также ограничения на будущую численность ВСУ. Кроме того, обновленный документ не содержит требований о признании Донбасса де-факто российским.