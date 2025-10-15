Вооруженные силы Украины не смогут применять крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км без прямого участия США в конфликте. Об этом военный эксперт Алексей Живов рассказал «Ленте.ру».

«Чтобы использовать Tomahawk, нужно сперва провести разведку территории России. Кто это будет проводить? Естественно, американские вооруженные силы», — отметил Живов.

По его словам, Киеву не удастся применить ракеты без «пусковой установки, специалистов, разведки и спутниковой навигации», которые может предоставить Вашингтон.

Живов рассказал, что США пытались научить Японию и своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе применять такие ракеты самостоятельно, однако это «не увенчалось успехом».

Если Пентагон «рискнет» поставить боеприпасы Украине, то для России это станет свидетельством «непосредственного участия в конфликте», которое «невозможно будет скрыть», уверен эксперт.

Живов подчеркнул, что российские системы ПВО в состоянии обнаруживать и сбивать вражеские цели. Однако, добавил он, если украинские военные получат информацию о зонах расположения этих систем, то не исключено, что ракеты Tomahawk смогут «огибать» эти точки.

Tomahawk — это многоцелевые ракеты дальностью до 2,5 тыс. км, предназначенные, в частности, для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО и аэродромов.

Ранее схожую позицию выразил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он заявил, что Украина не сможет сама запустить эту ракету без западных специалистов, потому что для ее наведения применяется военный GPS, доступ к которому имеют только страны Запада.

Эксперт усомнился, что страны НАТО пойдут на такой шаг.

13 октября президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине ракет Tomahawk, если конфликт между Москвой и Киевом не будет урегулирован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор, в котором обсудил возможные поставки Tomahawk Киеву и усиление украинской ПВО. Он не уточнил, одобрил ли Вашингтон просьбу Киева, но назвал разговор продуктивным.

В Кремле выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных поставках Украине крылатых ракет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «со всех сторон нагнетается напряженность».