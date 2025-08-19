Между встречами президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским просматривается радикальная разница по формату и климату, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов.

Климат, царивший на переговорах Путина и Трампа на Аляске, он охарактеризовал как «взаимоуважительный». Также политолог отметил высокий уровень организации той встречи. При этом, по словам Асафова, на переговорах в Белом доме Трамп относился к своему собеседнику Зеленскому «пренебрежительно-отечески».

Между этими двумя встречами также заметна «колоссальная содержательная разница», считает политолог. Однако, признает он, есть и сходство — оно заключается в том, что в обоих случаях Трамп после переговоров «восторженно» описывал их ход и проявлял позитивное отношение к ним.

«При этом какой-то конкретики нет, поэтому можно сделать не так много выводов», — добавил Асафов.

Главным итогом обеих встреч политолог считает поданный Трампом сигнал по поводу того, что если сделки не будет, США займутся обсуждением более актуальных для них самих вопросов. По мнению Асафова, Трампа не слишком волнует позиция лидеров стран ЕС — за исключением того, чтобы они согласились закупать американское оружие для последующих поставок Украине.

Напомним, ранее различия между встречами Трампа с Путиным и Зеленским анализировала вашингтонская газета The Washington Post (WP). Изучив поведение президента США в обоих случаях, издание пришло к выводу, что российскому лидеру был оказан более радушный прием.

Предполагается, что в ближайшее время будет организована встреча с участием президентов РФ и Украины, на которую оба они согласились. При этом место проведения переговоров пока не определено. В качестве возможных вариантов называют Венгрию, Женеву, Стамбул, Рим, ОАЭ и другие ближневосточные страны. Путин пригласил Зеленского встретиться в Москве, но тот отказался.