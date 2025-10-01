Проблемы с наличием бензина в некоторых российских регионах решаются «в ручном режиме», рассказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова передает ТАСС.

Новак назвал ситуацию с топливом в стране «абсолютно контролируемой». Вице-премьер сообщил, что спрос и предложение на топливо сбалансированы. Несмотря на отдельные перебои в некоторых регионах, Минэнерго оперативно решает эти вопросы и обеспечивает поставки, заверил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, для наращивания объемов производства бензина и дизеля также прорабатывается вопрос применения специальных химических элементов и присадок.

Для обеспечения дополнительного предложения на рынке нефтепродуктов правительство накануне продлило до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Также введен запрет на экспорт дизельного, судового и некоторых других видов жидкого топлива.

«При превышении предложения над спросом, безусловно, мы и ранее принимали такие решения, мы будем открывать рынки и так же поставлять на экспорт, как и раньше. То есть эта оценка текущей ситуации происходит постоянно», — подчеркнул Новак.

Перебои с поставками топлива в некоторых регионах России наблюдаются с конца июля на фоне высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В частности, проблема с нехваткой бензина затронула Крым. Глава региона Сергей Аксенов объяснял перебои с топливом снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

«Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92», — писал он в своем телеграм-канале 25 сентября.

1 октября Аксенов сообщил, что меры, принимаемые региональными и федеральными органами власти, пока не позволяют нормализовать ситуацию с бензином на АЗС Крыма. В связи с этим объемы продажи топлива ограничили — с 30 сентября потребителям разрешили приобретать не более 30 литров в одни руки, а уже с 1 октября — не более 20 литров.

Глава Крыма также заявил, что общественный транспорт, социальные учреждения и аварийные службы полуострова полностью обеспечены топливом. Он добавил, что информация о стабилизации поставок необходимых объемов горючего в республику будет опубликована до конца 3 октября.