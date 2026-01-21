Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже через месяц корректировать тариф на электричество. Законопроект поддержали 347 депутатов, 14 проголосовали против. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев заявил RTVI, что «закон работать не будет».

Новые полномочия для ФАС

Законопроект предоставляет ФАС полномочия, которые позволят «навести порядок», заявил во время обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это закон об ответственности, это закон о прозрачности. Тема тарифообразования — одна из самых проблемных, потому что зачастую кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работают и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать, поэтому давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся», — сказал он

После резкого скачка цен на ЖКХ в целом и на электроэнергию в частности, парламент обратился в ФАС, и по итогам был подготовлен этот законопроект, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Например, ФАС проводит проверку роста тарифов в регионе и находит нарушения, пишет предписание, а предписание не исполняется. ФАС направляет одно предписание, второе, третье, а они не исполняются. Так вот, с принятием закона в случае невыполнения предписания, ФАС сможет принудительно установить тариф, и он со следующего месяца начинает работать, а не через год», — пояснил депутат.

Кроме того, согласно законопроекту, правительство РФ получит право устанавливать порядок распределения необходимой валовой выручки (НВВ) между территориальными сетевыми организациями. В свою очередь, ФАС сможет напрямую распределять эту выручку между сетевыми организациями из так называемого «общего котла».

В разговоре с RTVI Гартунг пояснил, что законопроект расширит возможности ФАС по реагированию на «своеобразные решения», в результате которых тарифы растут не на максимальную планку, утвержденную правительством, а на 20% и выше,

«А потом мы удивляемся, почему у нас ключевая ставка на протяжении полутора лет 20%. Как вы удержите инфляцию на уровне 4%, если у вас тарифы растут на 20%?» — сетует парламентарий.

«Закон работать не будет»

В КПРФ уверены, что тарифы на электричество вырастут, а заявленная цель инициативы на практике реализована не будет.

«Закон работать не будет. В законопроекте говорится о том, что можно привлекать руководителей регулирующих организаций к административной ответственности, и даже ФАС может без регулирующих организаций сам устанавливать в любом регионе тарифы. Но это все „смазывается“ тем, что другая статья говорит, что ФАС, если обнаружит, что некоторые экономически обоснованные затраты не внесены в тариф, то он может сам повышать эти тарифы в любом регионе. Всё перечеркивается этим», — пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).

ФАС берет на себя роль главного регулятора, и регионы по факту больше не будут влиять на формирование тарифов, обратила внимание во время обсуждения депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она также заявила, что «абсолютно» разделяет обеспокоенность своих коллег относительно того, что реализация законопроекта в большинстве случаев приведет к повышению максимального тарифа в отдельно взятых регионах.

Депутат Госдумы Андрей Алёхин указал, что разброс тарифов на коммунальные услуги в 2026 году по регионам России составит от 8 до 22%, что, по его словам, «не совсем правильно».

«Необходимо разработать и принять отдельный нормативный акт, который будет регламентировать, что максимальные показатели роста тарифов на коммунальные услуги не должны превышать официально установленный уровень инфляции на текущий год», — предложил он.

Из тарифов вычли миллиарды

С 2023 по 2025 год Федеральная антимонопольная служба выдала 610 актов реагирования об устранении нарушений в отношении региональных регуляторов, рассказал замглавы ведомства Сергей Пузыревский во время дискуссии.

«Общая сумма экономически необоснованных средств, распределенных к исключению из тарифов в указанный период, составила более 102 млрд рублей. Для сравнения, в период с 2020 по 2022 год был выдан 151 акт реагирования. Из тарифов исключено около 13 млрд рублей экономически необоснованных средств. Таким образом, объемы и результативность контрольной работы ФАС выросла», — отчитался представитель ФАС.

По его словам, также выросло количество досудебных споров, рассматриваемых ФАС в сфере тарифного регулирования — со 108 в 2023 году до 186 в 2025-м.

Кроме того, Пузыревский отметил, что обострилась проблема неисполнения и ненадлежащего исполнения предписаний ФАС региональными органами тарифного регулирования. Если в 2023 году ведомство зафиксировало всего 14 случаев неисполнения своих решений, то в 2024 и 2025 годах их количество увеличилось до 93. При этом почти 60% случае неисполнения решений были допущены пятью региональными органами тарифного регулирования.