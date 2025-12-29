Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен покинуть дипломатический пост в начале января. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников, приближенных к офису президента, Залужный несколько недель назад уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о своем желании уйти в отставку. После чего они якобы обсуждали различные должности для экс-главкома ВСУ — от премьер-министра до главы офиса президента, но «на тот момент [Залужный] заинтересованности не проявил».

Некоторое время Залужный думал о должностях главнокомандующего ВСУ или посла Украины в США, но речи о смене представителя на последнем посту не ведется, сообщают другие собеседники Radio NV. По утверждению одного из них, Залужный хочет вернуться в Киев и может объявить об этом 4-5 января 2026 года, если «ничего не повлияет на его решение».

Валерий Залужного сняли с должности главкома ВСУ в феврале 2024-го, а в марте того же года — назначили на должность посла Украины в Великобритании. Освободившийся пост руководителя украинской армии занял генерал Александр Сырский, до этого возглавлявший Сухопутные войска.

После таких кадровых перестановок СМИ неоднократно отмечали, что Залужный может претендовать на место президента. В октябре 2025-го «Украинская правда» со ссылкой на французское издание Intelligence Online писала, что экс-главком ВСУ якобы проводит консультации с некоторыми представителями высшего руководства о возможности их включения в избирательный список для потенциального участия в его президентской кампании.

В декабре депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru предположил, что Залужный «мечтает принять участие в выборах, стать президентом и так сместить Зеленского». «Хотя его до этого могут снести», — отметил парламентарий.

Сам Залужный опровергал планы участвовать в президентских выборах на Украине и отмечал, что «не признает никаких идей проведения выборов во время войны».