Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге, где работал с 2007 года. Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Исполняющим обязанности худрука Михайловского театра назначен Александр Соловьев, который с 2020 года работал там главным дирижером и музыкальным руководителем. В Михайловском театре уточнили, что Соловьев работает над большинством спектаклей текущего репертуара и выступает в качестве музыкального руководителя премьер.

«Благодаря глубокой, системной работе Владимира Кехмана за эти годы Михайловский театр стал одним из ведущих музыкальных театров России, важным явлением культурной жизни не только Петербурга, но и всей страны», — отметили в учреждении.

Под руководством Кехмана театр поставил более 60 премьер, провел десятки гастролей по России и за рубежом, начал сотрудничать с ведущими артистами, режиссерами, дирижерами и художниками, добавили в пресс-службе.

Для сотрудников театра кадровые перестановки стали неожиданностью, утверждают источники «Коммерсанта».

«После того, как его уволили с поста генерального директора МХАТа имени Горького осенью прошлого года, мы, конечно, ждали подобного развития событий и у нас. И хотя процесс растянулся до 2026 года, это все равно стало неожиданностью», — сказал собеседник издания.

Владимир Кехман в 2007 году стал генеральным директором Михайловского театра, а в 2015-м — художественным руководителем. Ранее он владел компанией JFC по импорту фруктов в Россию, в 2015 году суд признал ее банкротом. Кехман тогда же рассказывал в интервью РБК, что пошел в театр, поскольку перестал интересоваться банановым бизнесом и перенес инфаркт, после чего дела стали вызывать у него «абсолютное отторжение».

В 2021 году Кехман окончил ГИТИС по специальности «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссер музыкального театра». На сцене Михайловского театра он поставил оперы «Дама с камелиями», «Богема» и «Пиковая дама».

С 2021 года Кехман также занимал пост гендиректора МХАТ имени М. Горького в Москве. Летом 2025-го у Кехмана и во МХАТе прошли обыски по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при реконструкции старой сцены театра. ТАСС со ссылкой на источники передавал, что после этого Кехману предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде. Официально силовые ведомства об этом не сообщали.

В конце сентября стало известно об увольнении Кехмана с поста гендиректора МХАТа, его место заняла Елена Булукова, с 2021 года руководившая Театром кукол имени С. В. Образцова.