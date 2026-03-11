Художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге назначен народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков. Об этом сообщили губернатор Александр Беглов и городской Комитет по культуре. Позднее новостью поделились в самом Михайловском театре.

Прежний худрук Владимир Кехман, которому было предъявлено обвинение в растрате, покинул должность в январе после 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука с тех пор был Александр Соловьев, который с 2020 года работал в театре главным дирижером и музыкальным руководителем.

С декабря 2024 года Абдразаков является худруком Севастопольского государственного театра оперы и балета, о его назначении сообщала министр культуры России Ольга Любимова. На этом посту певец сменил артиста балета, уроженца Украины Сергея Полунина, который в 2018 году получил российский паспорт, а в 2024-м эмигрировал из России вместе с женой, российской олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2014 года Еленой Ильиных.

В конце февраля нынешнего года Севастопольский и Михайловский театры в присутствии губернаторов Михаила Развожаева и Александра Беглова заключили в Петербурге соглашение о сотрудничестве. Развозжаев говорил, что артисты будут создавать совместные проекты и выступать на сценах двух театров. Пресс-служба Михайловского театра сообщала, что в планах — обмен опытом, привлечение новой аудитории и совместные культурно-массовые мероприятия.

«365 спектаклей в год дает Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя — Ильдара Абдразакова», — написал Беглов в своем телеграм-канале.

Он назвал Абдразакова «человеком потрясающего таланта», отметил, что он является «всемирно известным оперным певцом, режиссером, общественным деятелем». Губернатор пожелал ему и коллективу «успешной работы, интересных творческих проектов».

В Комитете по культуре напомнили, что Абдразаков является лауреатом премии имени Дмитрия Шостаковича. Вручение состоялось в Москве год назад, в феврале 2025 года. Эта премия от Международного благотворительного фонда Юрия Башмета вручается за высочайшие достижения в мировом музыкальном искусстве. Среди ее обладателей — дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, тандем композитора Эдуарда Артемьева и режиссера Никиты Михалкова.

Михайловский театр добавил, что Абдразаков также отмечен двумя премиями «Грэмми».

В 2011 году запись «Реквиема» Джузеппе Верди в сопровождении Чикагского симфонического оркестра победила в номинациях «Лучшая звукозапись в жанре классической музыки» и «Лучшее хоровое исполнение». Абдразаков участвовал в записи вместе российской оперной певицей Ольгой Бородиной, а также солистами из Италии и Греции.

Ильдар Абдразаков в 1998-м году дебютировал на сцене Мариинского театра. Его международная карьера началась в 2001 году с выступления в миланском театре «Ла Скала». С 2016 года он руководит собственным фондом поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей, а с 2018-го ежегодно проводит в городах России международный музыкальный фестиваль оперного искусства.