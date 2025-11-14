Геленджикский городской суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей автору телеграм-канала «Охранота V ватнике» Оксане Кобелевой по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в пятницу, 14 ноября.

Поводом для составления протокола стал пост в канале «Охранота V ватнике» видеозаписи замначальника Главного военно-патриотического управления ВС России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Под публикацией, которую сотрудники правоохранительных органов обнаружили в июне, «имелся текст, содержащий сведения, дискредитирующие использование ВС РФ», говорится в сообщении пресс-службы судов.

Кобелева не признала вину.

В телеграм-канале Алаудинова 14 ноября появились два репоста с информацией о том, что суд вынес приговор Кобелевой. В то же время командир «Ахмата» никак его не комментировал.

Военные блогеры предположили, что административное дело может быть связано с публикацией в канале «Охранота V ватнике» от 2 ноября, которая позже была удалена. В ней автор задает Алаудинову несколько «острых» вопросов в связи с расследованием обстоятельств гибели операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин в зоне военной операции на Украине в сентябре 2024 года. Этот пост раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев, назвав его «абсолютно неправильным».

«Все они обалдеют»

13 ноября Алаудинов предупредил блогеров, которые выступают с критикой в адрес него и подразделения «Ахмат», о риске уголовного преследования. Он сообщил, что некоторые авторы уже стали получать протоколы о дискредитации и обвинения в экстремизме.

«Эта машина наберет такие обороты, что, конечно, все они обалдеют», — заявил командир «Ахмата».

Как утверждает Алаудинов, по большей часть материалов уголовные судопроизводства пока не начаты, потому что их авторам дали «семь дней, чтобы очнуться, удалить со своих каналов всю грязь и извиниться за то, что они уже понаписали».

«Тех же, кто этого не сделает, мы будем уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам», — предупредил он.

Алаудинов подчеркнул, что «раскачивать страну изнутри» таким блогерам не позволят. По его словам, он сам и его ближайшие соратники уже проводят встречи и беседы, чтобы «отделить врагов России от тех, кого используют втемную».